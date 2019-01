CIVITANOVA - Successo per il corso di Unicam. Il settore offre molte occasioni di lavoro

Al via da ieri, nella sede Unicam di Civitanova, l’ottava edizione del master di secondo livello in Scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici dell’Università di Camerino, diretto da Piera Di Martino. Grande interesse per il master che conta 20 iscritti (numero massino di partecipanti) di cui 5 studenti che vengono dall’estero. Il successo è anche merito del Made in Italy cosmetico che attira il consumatore straniero. «Negli ultimi anni il settore cosmetico sta attirando l’interesse di investitori ed aziende – sottolinea Di Martino – che cercano nuove opportunità economiche in questo settore. Affinché si mantenga l’elevato standard di qualità e sicurezza che contraddistingue il prodotto Made in Italy, è necessario formare dei giovani professionisti capaci di fare ricerca ed innovazione rimanendo nei limiti che la legislazione internazionale impone. Non ci si può improvvisare cosmetologi, occorre serietà ed un alto livello di formazione». Il master ha come obiettivo quello di formare professionisti capaci di creare prodotti cosmetici sempre più innovativi e performanti. Anche trovare lavoro è più facile in ambito cosmetologico: «Molti nostri iscritti – conclude la direttrice del master – riescono ad ottenere contratti di lavoro e posizioni interessanti anche prima del termine del master stesso. E inoltre, tutti i diplomati di master trovano nel giro di pochissimi mesi dal conseguimento del titolo una occupazione corrispondente al grado di formazione conseguito e alle aspirazioni attese».