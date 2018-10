CALCIO - La questura ha disposto un provvedimento che prevede per i supporter della Civitanovese la possibilità di acquistare i biglietti fino a oggi pomeriggio in tre punti vendita. A disposizione 200 tagliandi. La Municipale ha disposto una serie di modifiche al traffico nella zona di via Dei Velini

Per il derby i civitanovesi non potranno acquistare i biglietti a Macerata. Lo rende noto la questura. La prevendita dei tagliandi è aperta fino alle 19 di oggi per i tifosi rossoblu. Diversi i provvedimenti e le limitazioni al traffico per il derby tra Macerata e Civitanova. Il primo dei provvedimenti è quello relativo all’acquisto dei biglietti per chi vuole assistere alla partita tra Hr Maceratese e Civitanovese che domani scenderanno in campo allo stadio Helvia Recina di Macerata. La prevendita dei biglietti, per i tifosi della Civitanovese è aperta fino alle 19 di oggi. Tre i punti vendita: il bar Nanà di viale Vittorio Veneto (100 tagliandi), il bar Ternana di via Duca degli Abruzzi (50 tagliandi) e la sede della Civitanovese, in corso Garibaldi (50 tagliandi). La Questura evidenzia che non sarà possibile per i tifosi ospiti acquistare i biglietti a Macerata.

Per quanto riguarda la viabilità nella zona dello stadio sono diverse le disposizioni adottate dalla polizia municipale per domani. Di seguito le indicazioni.