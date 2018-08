SISMA - La magnitudo è di 5.2 (secondo Ingv), epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso

Scossa di terremoto alle 20,19 di questa sera. La terra ha tremato in Molise per alcuni secondi e il movimento tellurico è stato percepito in diversi comuni del Maceratese, dall’entroterra, a Macerata, alla costa e si è sentita distintamente anche nel Fermano, Anconetano, Ascolano. L’epicentro è a Montecilfone (Campobasso) e secondo i rilevamenti dell’Ingv la magnitudo è di 5.2 con una profondità di 9,4 chilometri. Ieri, sempre a Montecilfone, era stata registrata un’altra scossa, ma meno intensa: 4.6 gradi di magnitudo. Una scossa, quella di questa sera, che ha fatto tremare la case delle Marche.