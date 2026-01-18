Ladri entrano dalla finestra
e colpiscono in tre case
CAMERINO - I malviventi hanno agito nel pomeriggio di ieri. I proprietari erano assenti. Indagano i carabinieri
di Monia Orazi
Furti in due appartamenti nel pomeriggio di ieri nel quartiere Fonte San Venanzio, a Camerino. Un altro furto a segno in un’abitazione in campagna. I ladri sono entrati forzando le finestre, approfittando dell’assenza dei proprietari. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti, delle zone prese di mira dai ladri.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e risalire agli autori.
Un contributo alle indagini potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Fonte San Venanzio. L’invito ai cittadini è quello di segnalare alle forze dell’ordine eventuali movimenti o presenze sospette, così da permettere interventi tempestivi.
Saran mica stati quei lupi più volte avvistati in zona che, costretti dai gravi squilibri che l’Uomo provoca nella Natura, si son trasformati in topi d’appartamento?
tra poco nelle varie campagnie elettorali nazionali per il 2027 sentiremo dire che chi ha deve dare e chi non ha può prendere ma deve pagare le tasse sulla refurtiva rubata.