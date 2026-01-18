di Monia Orazi

Furti in due appartamenti nel pomeriggio di ieri nel quartiere Fonte San Venanzio, a Camerino. Un altro furto a segno in un’abitazione in campagna. I ladri sono entrati forzando le finestre, approfittando dell’assenza dei proprietari. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti, delle zone prese di mira dai ladri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e risalire agli autori.

Un contributo alle indagini potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Fonte San Venanzio. L’invito ai cittadini è quello di segnalare alle forze dell’ordine eventuali movimenti o presenze sospette, così da permettere interventi tempestivi.