Ladri entrano dalla finestra
e colpiscono in tre case

CAMERINO - I malviventi hanno agito nel pomeriggio di ieri. I proprietari erano assenti. Indagano i carabinieri

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di Monia Orazi

Furti in due appartamenti nel pomeriggio di ieri nel quartiere Fonte San Venanzio, a Camerino. Un altro furto a segno in un’abitazione in campagna. I ladri sono entrati forzando le finestre, approfittando dell’assenza dei proprietari. A segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti, delle zone prese di mira dai ladri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio e risalire agli autori.

Un contributo alle indagini potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di Fonte San Venanzio. L’invito ai cittadini è quello di segnalare alle forze dell’ordine eventuali movimenti o presenze sospette, così da permettere interventi tempestivi.

 


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