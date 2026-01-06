di Monia Orazi

Sta nevicando copiosamente in gran parte della zona collinare e montana della provincia di Macerata. E mentre i fiocchi continuano a cadere, diversi sindaci sono già al lavoro per decidere se domani le scuole resteranno chiuse. Scuole chiuse anche a Castelraimondo e Camerino.

Il primo a prendere una decisione è stato Pioraco: il sindaco Matteo Cicconi ha annunciato nel pomeriggio che «domani la scuola sarà chiusa. Abbiamo appena fatto mettere in azione i mezzi spazzaneve e stiamo monitorando costantemente la situazione, seguendo con gli altri sindaci l’evolversi del meteo».

È un pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno in coda diverse decine di interventi per auto in panne. Principalmente mezzi sprovvisti di gomme termiche o catene, nonostante la nevicata fosse stata annunciata da giorni. La situazione più critica per la viabilità si sta verificando a Macerata città, San Severino, Sarnano e Gualdo, con diversi mezzi rimasti bloccati per il manto nevoso caduto a partire dalle 13.

Si procede a passo d’uomo sulle strade, specialmente nelle zone che vanno da Castelraimondo a Serravalle, Muccia in superstrada, al valico di Colfiorito. Imbiancate tutte le città dell’entroterra: da pochi centimetri di neve caduta a Tolentino e San Severino, si passa ai 10 centimetri di Castelraimondo, ai 15 centimetri a 700 metri di altezza, per poi salire ad oltre 20 centimetri a circa 1000 metri di quota.

«La situazione è nella normalità – dice Cristina Gentili, sindaco di Bolognola -. Al momento sta nevicando ma non ci sono particolari criticità, teniamo tutto sotto controllo». Nevica forte anche in montagna, con buone cumulate nelle zone di Frontignano-Ussita, dove sarà annunciata in serata l’eventuale apertura degli impianti. Anche a Bolognola si sta preparando tutto per poter aprire domani gli impianti sciistici: questa nuova nevicata potrebbe favorire il ritorno allo sci nei prossimi giorni.

«La situazione neve sul territorio comunale è sotto controllo – dice il sindaco di Corridonia, Giuliana Giampaoli -. Il Piano Neve è stato attivato e sono al lavoro operai, ditte incaricate, polizia municipale e protezione civile. Al momento non si registrano particolari criticità: le strade più pericolose saranno interdette al transito, mentre le altre vengono progressivamente liberate dai mezzi appositi. Raccomandiamo comunque a tutti i cittadini la massima prudenza negli spostamenti».

«La macchina comunale è operativa – dice il sindaco di Cingoli, Michele Vittori -: i mezzi spazzaneve sono in partenza, i volontari della Protezione Civile e la Polizia Locale sono attivi per il monitoraggio del territorio e per eventuali esigenze. Per emergenze o segnalazioni potete contattarmi al numero 328 86 20 457. Si raccomanda di mettersi in strada solo se necessario e di lasciare libere le strade per consentire il lavoro dei mezzi».

«I mezzi comunali sono già in attività per lo spazzamento della neve sulle strade di competenza – dice il sindaco di Matelica, Denis Cingolani -. Raccomandiamo la massima prudenza negli spostamenti e auspichiamo di evitare la percorrenza delle strade secondarie o di montagna, se non per effettiva necessità. Per eventuali problemi o segnalazioni è possibile contattare la Polizia Locale al numero 348 0023488».

Nonostante la nevicata, c’è chi non ha rinunciato alla festa della Befana.

A Castelraimondo la Befana è arrivata sotto i tendoni riscaldati in piazza Dante, e a Camerino dove è andata in scena lo stesso la Festa del torrone sotto l’accogliente tetto del palazzetto Orsini, per godere di quest’ultima festa del periodo natalizio e far assaggiare il buon torrone ai golosi, permettendo alla Befana di distribuire doni ai più piccoli. Anche a San Severino la Befana è passata a Serralta, dove è arrivata in cinquecento sfidando il freddo e la neve e a Taccoli in parrocchia.