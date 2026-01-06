La Befana porta la neve a Macerata
(Foto/Video)

MALTEMPO - Prima vera nevicata della stagione nel capoluogo. Piazza della Libertà suggestiva sotto i fiocchi, ma non mancano i disagi: traffico bloccato, annullati gli eventi dell’Epifania. Perturbazioni anche nell'entroterra

- caricamento letture
La neve a Macerata
neve-a-macerata-9-650x488

La neve in piazza della Libertà nel primo pomeriggio

L’anno che verrà, ogni volta, assomiglia a una pagina bianca tutta da scrivere. Bianca come Macerata che, oggi pomeriggio, è stata coperta dalla prima nevicata (per il capoluogo) della stagione. Il bianco Natale delle canzoni è rimasto nei ricordi e nelle pubblicità, ma ci ha pensato la Befana a mettere da parte il nero del carbone e regalare un’ultima suggestione delle feste, prima del ritorno ufficiale al tran tran quotidiano. 

neve-a-macerata-3-650x488

Piazza Mazzini

Se scene del genere sono un’ottima cornice per una cioccolata calda e un pomeriggio in famiglia, è anche vero che i disagi non mancano. Il traffico in via Mattei risulta bloccato, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Via-Mattei-neve

Via Mattei

Oltre all’attenzione in più richiesta a chi si deve mettere in viaggio per le strade del territorio, diversi eventi legati all’Epifania sono stati annullati per il maltempo. Proprio al centro di Macerata, quest’anno, la Befana si prende un giorno di riposo e non si mostrerà per la sua tradizionale discesa nel cielo di piazza della Libertà. L’evento, insieme al contest Miss Befana 2026, è stato rimandato a data da destinarsi (leggi l’articolo).

neve-a-macerata-5-650x488

Sferisterio

Intanto, la neve scende ben più copiosa anche nell’entroterra. Nelle zone abitate più alte di Cingoli la coltre bianca ha ormai superato i 10 centimetri.

(Leo. Gi.)

(Foto di Fabio Falcioni)

neve-cingoli-20262-650x488

Cingoli

neve-cingoli-20261-650x488

neve-tolentino-2026-650x488

Tolentino

neve-a-macerata-2-650x488
neve-a-macerata-8-650x488
neve-a-macerata-10-650x488

Maltempo, rinviata la discesa della Befana


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X