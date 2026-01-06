L’anno che verrà, ogni volta, assomiglia a una pagina bianca tutta da scrivere. Bianca come Macerata che, oggi pomeriggio, è stata coperta dalla prima nevicata (per il capoluogo) della stagione. Il bianco Natale delle canzoni è rimasto nei ricordi e nelle pubblicità, ma ci ha pensato la Befana a mettere da parte il nero del carbone e regalare un’ultima suggestione delle feste, prima del ritorno ufficiale al tran tran quotidiano.

Se scene del genere sono un’ottima cornice per una cioccolata calda e un pomeriggio in famiglia, è anche vero che i disagi non mancano. Il traffico in via Mattei risulta bloccato, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Oltre all’attenzione in più richiesta a chi si deve mettere in viaggio per le strade del territorio, diversi eventi legati all’Epifania sono stati annullati per il maltempo. Proprio al centro di Macerata, quest’anno, la Befana si prende un giorno di riposo e non si mostrerà per la sua tradizionale discesa nel cielo di piazza della Libertà. L’evento, insieme al contest Miss Befana 2026, è stato rimandato a data da destinarsi (leggi l’articolo).

Intanto, la neve scende ben più copiosa anche nell’entroterra. Nelle zone abitate più alte di Cingoli la coltre bianca ha ormai superato i 10 centimetri.

(Leo. Gi.)

(Foto di Fabio Falcioni)





