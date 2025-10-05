Rientrata l’attivista della Flotilla:
«Non ci hanno trattato bene ma lo rifarei
La forza è arrivata dalle piazze italiane» (Foto)
GAZA - Nel tardo pomeriggio di oggi alla Casa delle Culture, abbracci per Silvia Severini, la mamma anconetana che ha passato gli ultimi due giorni nelle carceri israeliane di Ketziot dopo le settimane di navigazione verso la Palestina. «Mentre eravamo in cella, ho mostrato le immagini dei cortei alle mie compagne di detenzione e ci siamo sentite sollevate e la nostra sicurezza è venuta anche da loro. Tornare e vedere tutto quello che è successo in questi giorni mi riempie di una grande emozione, quasi maggiore di quella che provavo là»
di Marco Benedettelli
«Sono orgogliosa degli italiani, delle persone che sono scese in strada a protestare. Ci hanno dato forza mentre eravamo in carcere, ho mostrato le immagini dei cortei alle mie compagne di detenzione e ci siamo sentite sollevate e la nostra sicurezza è venuta anche da loro. Tornare, e vedere tutto quello che è successo in questi giorni, mi riempie di una grande emozione, quasi maggiore di quella che provavo là», con queste parole, e con tante altre piene di riconoscenza, anche sofferenza, consapevolezza e voglia di leggere tutto con speranza, Silvia Serverini si è rivolta alle amiche e agli amici di Ancona che l’hanno abbracciata alla Casa delle Culture, oggi pomeriggio alle 18. Stanca, ma felice, la donna anconetana che si è imbarcata un mese fa con la Global Sumud Flottilla e che ha passato gli ultimi due giorni nelle carceri israeliane di Ketziot, ha trovato ad accoglierla una piccola folla di persone care e di cittadini riconoscenti, con fiori, uno spumante e anche uno striscione e qualche fumogeno acceso dagli attivisti del Coordinamento Marche per la Palestina.
«Non siamo stati trattati bene, soprattutto dalla polizia di terra che da subito è stata dura, che ci ha tenuti seduti o in ginocchio, per ore o anche più appena scesi al porto. Ma per fortuna non ho ricevuto maltrattamenti, o percosse, come capitato ad altre persone. Abbiamo patito la sete, l’acqua era pochissima, oppure quando per esempio è stata distribuita una bottiglia diviso sei, come accaduto nel pullmino verso l’aeroporto del rimpatrio, subito facevano di nascosto riprese per smontare eventuali accuse di patimenti», sono le parole della donna, cinquantaquattrenne madre di due figli, reduce da questa esperienza che ha contribuito gli scorsi giorni a scuotere l’Italia e riempire le piazze. «Proprio uno dei miei figli, Lorenzo, con il suo attivismo mi ha dato l’esempio e mi ha spinto a impegnarmi in questa causa. Lui, già molto prima di me, si impegna per il popolo palestinese».
Tra i tanti ricordi e emozioni, la referente marchigiana della Global Sumud Flottilla ha raccontato che fuori le loro celle, nel cortile del carcere, era stata allestita, a modo di sorta di coreografia di accoglienza, una gigantografia con la città di Gaza, in una grande foto con un orizzonte ridotto a macerie e un uomo solo che camminava nella desolazione, con sotto a didascalia la scritta “Gaza Oggi”. Ad assisterla, una avvocata palestinese italofona, e poi è arrivato il console italiano. Silvia ha così avuto modo di firmare un documento per il rimpatrio, operazione che è avvenuta in un aeroporto a sud di Tel Aviv, con un charter organizzato dalla Turchia per Istanbul e poi per Roma, dove l’attivista è atterrata alle quattro di domenica mattina assieme ad altri membri dell’equipaggio italiano.
«Ci siamo imbarcati tra una fila di soldati che ci guardavano con disprezzo, così come noi facevamo con loro», e ancora «sono stati due giorni di carcere lunghissimi, dal punto di vista emotivo, ci siamo coalizzati tra noi per farci forza. Non avevo mai indossato la Kefiah in vita mia, non mi sembrava il caso, lo faccio ora, dopo aver sperimentato le carceri israeliane». E ancora, continua Silvia Severini: «Scoprire ora quello che è successo in Italia, la vicinanza che è scattata, ci ha sconvolto. Le manifestazioni a Roma e in tutto il mondo, mentre ancora eravamo lontani dall’Italia, ci hanno dato una spinta fortissima».
E rispetto alla dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che la flottilla non fosse in mare per solidarietà ma per altre ragioni, Severini scuote il capo: «Sono parole senza senso, abbiamo negli ultimi mesi rivoluzionato tutta la nostra vita per andare incontro al popolo israeliano. La nostra missione di pace nasce come una risposta alla violazione dei diritti umani che si è consumata in quel paese, anzi, noi dell’equipaggio ci siamo detti che non dobbiamo fermarci, che una flottilla deve ripartire dinnanzi a tutti i soprusi dei diritti umani».
«Rapita contro la mia volontà» l’allarme dell’anconetana Silvia Severini a bordo della Flotilla
Partite le navi della Sumud Flotilla in missione umanitaria per Gaza, a bordo anche un’anconetana
Niente ‘Global March to Gaza’: «La nostra azione comunque vincente nel percorso di liberazione della Palestina
Signora Severini se non c’era stata in silenzio la mediazione del nostro governo con il governo Israeliano le assicuro che poteva andare molto peggio !!!
Cosa c’è da festeggiare? Dovevano portare aiuti. La missione é fallita. Mi chiedo, non dovrebbero piangere o almeno essere tristi?
Che commenti viscidi schifosi verminosi da parte dei fascisti presenti in questo forum. Si tratta di un’azione eroica nel tentativo di portare pace a una popolazione che è stata distrutta completamente in un olocausto orribile degli ebrei con la complicità di tutto il mondo occidentale a partire da chi ci governa. Vergognatevi a fare questi commenti. infami !
“Se la massa di furbacchioni da divano che chiamano Greta Thunberg “la gretina”, “la rompiballe”, “la malata”, sentendosi spregiudicati e in sintonia con la prepotenza dei tempi, avessero un’unghia del suo coraggio, ci sarebbero una informazione e un mondo migliori.
Se la piantassero di masticare insolenze
– come fanno i giornali che inneggiano alle bugie di Meloni e Salvini – contro “i croceristi in gita” della Flotilla partiti rischiando la propria pelle per salvarne anche una sola, nel mattatoio di Gaza, mostrando al mondo di quanto cuore può essere fatta la politica, ci sentiremmo un po’ meno impotenti di fronte all’illegalità di cui si vantano gli Stati autoritari a cominciare da Israele, Russia, America……
Se non ci fosse tutta questa spazzatura di insolenze, ipocrisia, vigliaccheria, per avvelenare una resistenza al peggio che sta scuotendo il mondo in nome dei diritti umani, non si capirebbe come i regimi peggiori del Novecento, nati bislacchi – un treno arrivato alla Stazione Finlandia e poi a San Pietroburgo, una marcia su Roma di 20 mila camicie nere sbandate e accaldate, un colpo di stato annunciato in una birreria di Monaco – abbiano potuto marciare, vincere e poi marcire con tutte le bugie e i cadaveri al seguito.“
Da Commenti di Pino Corrias. Parole che condivido pienamente.
Lode a te Silvia !!!
Qual è il pensiero del fascista?
I temi comuni ai movimenti fascisti includono: autoritarismo, nazionalismo (compreso il nazionalismo razziale e il nazionalismo religioso), gerarchia ed elitarismo e militarismo.
Leggendo molti commenti che fanno pensare all’appartenenza al partito di moda attualmente, mi viene da pensare che loro non lo sanno ma il pensiero del fascista riguarda proprio loro e non quelli dello zoccolo duro che li userebbero anche peggio del puro pensiero. E anche molti di quelli che si ritengono portabandiera sarebbero perlopiù semplici sguatteri o lacchè.
Non esprimo alcun commento …perché mi sono capito da solo…su quale sia il mio pensiero in merito a questa vicenda…. però una cosa la vojo di…un po’ de vanga…non ve faria male a nisciu’ de tanti flottillari!!
BENTORNATA ? Se non fosse stato per il governo Meloni avreste potuto finire coma la freedom flottilla del 13 maggio 2010 che contò ben 9 morti tra gli attivisti, poi raccontate la verità, prima d’essere arrembati avete gettato tutti i vostri smartphone in mare (filmato) e la polizia Israeliana (filmato) ha mostrato le vostre cambuse vuote come i vostri crani . . .
Ognuno può pensarla come crede, ci mancherebbe (anche se oggi in Italia c’è il fascismo, il razzismo, il…va bè, ci siamo capiti…), ma perché queste persone, invece di organizzare una specie di crociera, pagata non si sa bene da chi, finita bene anche per merito del Governo Italiano (comprese le spese per il rientro), non sono andate direttamente sulla Striscia, a dare una mano alle varie organizzazioni che aiutano gli sfollati e i feriti? Oltre a ciò, anche a controllare se le tonnellate di aiuti spedite giù (queste vere…) dai tanti governi, arrivano agli affamati, oppure sono sequestrate per essere vendute al mercato nero!!? Di sicuro, così, avrebbero dato un vero aiuto, non come la Flotilla che, praticamente, è servita a ben poco. E’ servita a smuovere le coscienze? Quelle, soprattutto quelle di parte, si erano già ‘smosse’ da ‘sole’ (politicamente, ovvio…), oltre alle ‘coscienze’ delle varie devastazioni nei tanti cortei, devastazioni solamente fini a se stesse e pagate da chi lavora. Non accusate solo di fascismo, insensibilità o altro, a chi dice qualcosa di diverso dagli ‘eroi’, riflettete su tutto ciò. Leggete anche un po’ di storia ogni tanto e di sicuro io non voglio difendere Israele a spada tratta e in ogni caso, si badi bene. gv
Gli ” alimentari” della ns. POVERA ITALIA, pappati, divorati, dai criminali, TERRORISTI PALESTINESI – HAMAS. Che SCHIFO !!!!!!!!!!!!!!!
Alla mia veneranda età (82) non sono d’accordo a giustificare i componenti, hanno fatto una crociera gratis, il viaggio di ritorno da Atene pagato dai cittadini italiani, e si permettono anche la critica al governo italiano, l’errore del governo di ISRAELE è che non hanno sparato sulle linea di galleggiamento delle barche.
Gianni Cappa
dal sermone del Pastore Martin Niemoller in seguito alla presa di potere dei nazisi in Germania: “prima vennero a prendere gli zingari e fui contento perchè rubavano, poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perchè mi erano antipatici, poi vennero a prendere gli omosessuali e fui contento perchè mi erano fastidiosi, poi vennero a prendere i comunisti e non dissi niente perchè non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c’era rimasto nessuno a protestare”. Il DESTINO non esiste, sono gli uomini a deciderlo; auguri Italia!!
Un monitoraggio indipendente di SocialCom (una società di analisi dati online) ha esaminato oltre 213.000 conversazioni e 8,9 milioni di interazioni in Italia sull’argomento Flottiglia per Gaza (Global Sumud Flotilla) nell’ultima settimana di settembre 2025. Secondo il loro report, il 90% dei contenuti online esprime un sentimento negativo verso l’iniziativa (preoccupazione, paura, rabbia), contro solo il 10% di sostegno o approvazione. Il picco si è registrato il 1° ottobre, durante l’abbordaggio israeliano delle navi.Dettagli sull’analisi SocialComMetodologia: Hanno tracciato keyword come “Flottiglia” (765.959 citazioni), “Israele” (684.688), “Hamas” (9.976.075, in contesti critici) e “BlocchiamoTutto” (32.728, legato alle proteste). I post sono stati usati anche per organizzare mobilitazioni offline, ma il tono dominante è stato di critica all’iniziativa come “provocatoria” o “rischiosa”.
Emozioni prevalenti: Rabbia per il presunto legame con Hamas (percepito da molti), paura per la sicurezza degli attivisti italiani (oltre 40 fermati), e scetticismo sull’impatto umanitario.
Estensione allo sciopero: Nello stesso report, il sentiment per lo sciopero generale CGIL/USB del 3 ottobre è “prettamente negativo”, visto come “strumentale” e “illegittimo” (dopo il parere del Garante).
Durante i due giorni trascorsi nel carcere israeliano, durante i quali dice di non essere stata trattata bene, ha mai pensato a come vengono trattati gli ostaggi (quelli ancora vivi) detenuti per ANNI NEL CARCERE DI HAMAS???