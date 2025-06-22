di Michele Carbonari

Si definisce sempre più il puzzle degli allenatori. In Promozione, anche l’ultima squadra della provincia di Macerata annuncia il nuovo mister: il Corridonia riabbraccia Martino Martinelli (reduce dall’esperienza in Eccellenza al Monturano Campiglione).

In Prima categoria, si compongono altre quattro caselle. Ben tre riguardano le neopromosse Porto Potenza (avanti con Mauro Marsili), Cingolana (presentato Fabio Carucci, ex Montemilone Pollenza) e Santa Maria Apparente (ecco Marco Michettoni, ex Cluentina), mentre il San Claudio sceglie Mauro Corvatta (ex Helvia Recina).

L’unica società maceratese in sospeso è il Portorecanati, che ancora non ha annunciato ufficialmente la posizione dell’allenatore Francesco Moriconi. Nella categoria inferiore, fresco di promozione in Seconda (leggi l’articolo), l’Urbanitas Apiro è intenzionato ad affidare nuovamente la panchina a mister Luca Scortichini. il Visso prosegue con Samuele Bonifazi. Sulla stessa lunghezza d’onda il Villa Musone, che rinnova la fiducia a David Bonifazi, subentrato a Carlo Borsella nel finale della stagione scorsa. C’è fermento in casa Serralta, che cambierà denominazione in “San Severino Marche” ed ha già presentato il tecnico Stefano Compagnoni (ex Treiese). A Caldarola potrebbe essere confermato Marco Raffaeli mentre alla Vis Gualdo in pole c’è Fabio Bottoni (negli anni passati al Monte San Martino).

Tante novità anche in Terza categoria. Sono ad un passo dalla chiusura dei battenti due storiche società come il San Marco Petriolo (retrocesso dalla Seconda) e la Robur Macerata (appena fuori dai playoff in Terza) ed una fondata solamente un anno fa, ovvero l’Elite Tolentino Under 21. In compenso, stanno per nascere diverse nuove realtà. Ben due nel comune di Treia: una nuova squadra a Chiesanuova (al timone l’ex Serralta Giorgio Masciani) e la Treiese Under 21 (alla guida Nico Balestra, già tecnico nel vivaio interno). Prossima alla ripartenza dalla serie più bassa la Moglianese, in questi ultimi anni dedita esclusivamente al settore giovanile: pronto mister Paolo Persichini (la scorsa stagione nella Juniores e in passato artefice della promozione del Borgo Mogliano dalla Terza alla Seconda e dalla Seconda alla Prima). Il calcio è vicino alla rinascita anche in due borghi come Montelupone e Sant’Angelo in Pontano, dove si stanno gettando le basi per creare nuove rose.

Sfilza di conferme in panchina negli altri club: Gabriele Soldini prosegue all’Abbadiense, Giuliano Torresi resta al Morrovalle, Tomas Pietrella rimane all’Union Picena, Alessandro Giorgi rinnova con l’Equipe Calcio, mentre il Montecosaro è pronto continuare insieme a Giuliano Romagnoli e il retrocesso Camerino Castelraimondo con Massimo Ferranti. Cambio di guardia invece alla Carima, dove lascia Fabio Conicella e sale in sella Gianni Poloni. Infine, si separano le strade fra la retrocessa Sefrense e il tecnico Fabio Fiorentini e fra gli Amatori Appignano e mister Andrea Prosperi: al suo posto Francesco Fabrizi (ex Villa Strada).