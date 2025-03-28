Prosegue con partecipazione e grande apprezzamento del pubblico la 55esima stagione concertistica della Gioventù musicale di Camerino. Il prossimo appuntamento è previsto domenica 30 marzo, alle 17,30, all’accademia della musica “Corelli”, con il Trio Hermes. Il Trio Hermes è una giovane formazione composta da Ginevra Bassetti (violino), Francesca Giglio (violoncello) e Marianna Pulsoni (pianoforte), recentemente ospite su Rai Radio 3 dei “Concerti del Quirinale”.

Il Trio si è formato con quello di Parma presso il Conservatorio di Parma e poi all’accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma. Attualmente si sta perfezionando all’accademia Walter Stauffer con il Quartetto di Cremona. Il Trio risulta vincitore di numerosi concorsi ed è stato selezionato per aderire alla rete “Le Dimore del Quartetto”, dove ha poi ricevuto il premio di “Ensemble of the Year 2023” per la spiccata crescita artistica e professionale, scelto tra oltre 92 gruppi provenienti da tutto il mondo. È stato inoltre selezionato dall’accademia musicale Chigiana di Siena per il progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo. Il Trio Hermes presenterà a Camerino un bellissimo programma con quello “Arciduca” di Beethoven e il trio “Notturno” op.148 di Schubert.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 331.2233904 o inviare una email all’indirizzo gmisedecamerino@libero.it. Il costo del biglietto, acquistabile sul luogo dei concerti, è di euro 10 intero, ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e delle scuole superiori e iscritti al Fai. E’ previsto un omaggio per gli under 14.