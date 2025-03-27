In gita da Recanati, studenti di una scuola superiore si sentono male in Campania, probabile un’intossicazione.

La disavventura – riferisce l’Ansa – coinvolge un gruppo di oltre settanta studenti recanatesi che si sono sentiti male probabilmente per una intossicazione alimentare (è servito l’intervento dell’Asl locale e dei carabinieri del Nas).

I giovani hanno visitato le Grotte di Pertosa, in provincia di Salerno e sarebbe stato lì che si sono fermati a mangiare per poi rientrare in un hotel di Capaccio Paestum. I ragazzi hanno cenato in albergo. Diversi di loro in seguito hanno manifestato i sintomi di una intossicazione, e sono stati chiamati i docenti che poi si sono rivolti ai carabinieri. Sono così scattate le indagini. Gli studenti sono stati visitati dal 118, intervento sul posto e gli operatori sanitari non hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale per nessuno dei ragazzi.