di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Al via l’edizione numero 61 del Macerata Opera Festival, in scena allo Sferisterio dal 18 luglio al 10 agosto prossimi. Oggi la presentazione del cast nella sala Cesanelli dello Sferisterio con il giornalista Paolo Notari che ha introdotto l’evento sottolineando la volontà della nuova governance di dare centralità al territorio e all’informazione locale. Finora, ha detto la sovrintendente Lucia Chiatti, sono già stati «venduti 7.200 biglietti».

Apre la serie degli interventi il sindaco Sandro Parcaroli: «Un grande onore essere qui, grande piacere nel vedere questa sala piena a testimonianza dell’interesse della città per l’opera. Stiamo lavorando per avvicinare anche i bambini alla lirica, così che l’ameranno per sempre. Attendo con emozione la sera del 18 luglio, lo spegnersi delle luci allo Sferisterio, il debutto. Intanto voglio ringraziare quanti lavorano per l’Arena, dalla sovrintendente alle maestranze, voglio ringraziare i tanti turisti». Osserva l’assessora Katiuscia Cassetta: «Tutti ci guardano con molta attenzione per questo percorso di apertura alle scuole e alle giovani generazioni. Un grande segno di apertura, un nuovo pubblico che stiamo cercando di intercettare. Collaboriamo molto con l’Università e con l’Accademia per fare formazione, grazie anche all’associazione Amici della lirica».

Dal fronte politico ed amministrativo all’aspetto artistico e tecnico. La sovrintendente Lucia Chiatti: «Ci siamo molto concentrati sul tema dei giovani.

Perchè comunichiamo il cast oggi? Abbiamo ereditato una stagione che andava messa a terra e verificata con la capacità di spesa dell’associazione, con la sostenibilità delle attività che erano stati previsti. Abbiamo fatto degli interventi di rettifica, ache del cast. La storia dello Sferisterio la facciamo con la città, con il team che vi opera, con il lavoro di squadra. Il sostegno non è scontato, lo dobbiamo guadagnare ogni anno con una proposta vincente. Ringrazio gli sponsor e i cento mecenati, invito a sostenere il progetto Art Bonus».

Il direttore artistico Marco Vinco: «Lo Sferisterio è un luogo vivo, che incuriosisce, è casa. Non ho mai vissuto un’esperienza così entusiasmante come in questo teatro».

Ed ecco i cast dei tre titoli d’opera: La Vedova allegra (18, 27 luglio, 2 e 9 agosto), Rigoletto (19 e 25 luglio, 3 e 8 agosto) e Macbeth (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto). In programma anche il balletto Carmen della compagnia Antonio Gades (29 luglio) e uno scintillante Gala d’opera (31 luglio).

Titolo di apertura La Vedova allegra di Franz Lehár, in versione italiana, che debutta al Macerata Opera Festival. Una nuova produzione firmata dal regista Arnaud Bernard, dal coreografo Gianni Santucci, dallo scenografo Riccardo Massironi e dalla costumista Maria Carla Ricotti. Sul podio il maestro Marco Alibrando. La compagnia di canto vede, nei panni della protagonista Hanna Glawari, il soprano Mihaela Marcu mentre ad interpretare il ruolo di Valencienne è il soprano Cristin Arsenova. Al loro fianco i tenori Valerio Borgioni nei panni di Camille de Rossilon, Alessandro Scotto di Luzio in quelli di Danilo Danilowitsch e il baritono Alberto Petricca in quelli del Barone Mirko Zeta.

Il Rigoletto di Giuseppe Verdi è riproposto nell’allestimento del 2015 firmato dal regista Federico Grazzini, dallo scenografo Andrea Belli, dalla costumista Valeria Donata Bettella e dal light designer Alessandro Verazzi. La direzione dell’orchestra è affidata al maestro Jordi Bernacer. Nei panni di Rigoletto il baritono Ernesto Petti, in quelli di Gilda il soprano Ruth Iniesta, mentre Il Duca di Mantova è interpretato dal tenore Ivan Magrì. Con loro, il basso Luca Park nel ruolo di Sparafucile, il mezzosoprano Carlotta Vichi in quello di Maddalena, il basso Alberto Comes in quello di Monterone.

Terzo titolo Macbeth di Giuseppe Verdi, che torna a Macerata dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel 2019. L’allestimento, firmato da Emma Dante, ripreso da Federico Gagliardi, è stato premiato con il prestigioso Angel Herald Award di Edimburgo nel 2017. Le scene sono di Carmine Maringola, i costumi di Vanessa Sannino, le luci di Christian Zucaro, le coreografie di Manuela Lo Sicco. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. La compagnia di canto vede il baritono Roman Burdenko nel ruolo di Macbeth, affiancato dal soprano Marta Torbidoni, al suo debutto nel ruolo di Lady Macbeth. Antonio Poli interpreta il ruolo di Macduff, mentre Marko Mimica quello di Banco. Accanto a loro, Federica Sardella come Dama di Lady Macbeth e Oronzo D’Urso come Malcolm.

L’appuntamento della danza è con Carmen, iconico flamenco prodotto della Compagnia Antonio Gades. Lo spettacolo, nato dalla collaborazione con Carlos Saura, prende spunto dal racconto originale di Merimée, e intende quest’anno celebrare i centocinquanta anni dalla prima rappresentazione dell’omonima opera di Bizet. In una sapiente fusione tra musica lirica e flamenco, il balletto esprime la passione, la forza e la drammaticità della storia di Carmen creando una performance vibrante ed emozionante.

Completa il calendario l’Opera Gala (31 luglio), un raffinatissimo concerto lirico vocale che coinvolge gli artisti protagonisti delle tre opere del Macerata Opera Festival 2025 in una esibizione dei brani più celebri e significativi di Vedova allegra, Rigoletto e Macbeth. Protagonisti anche in questa edizione l’Orchestra filarmonica marchigiana Form, il Coro lirico marchigiano Vincenzo Bellini per la prima volta diretto dal maestro Christian Starinieri e la Banda Salvadei. Il Festival riapre agli under 30 le Anteprime (Vedova allegra 16 luglio, Rigoletto 17 luglio, Macbeth 24 luglio) che, accompagnate da incontri didattici preparatori, offrono agli under 30 una straordinaria opportunità di avvicinamento al mondo dell’opera.

Confermato anche il Macerata Opera family progetto rivolto agli studenti di istituti di ogni ordine e grado e alle loro famiglie, per consolidare il legame tra lo Sferisterio e la sua comunità. Non mancherà l’impegno sociale, con i progetti Inclusive Opera e In Opera dedicati al tema della accessibilità e dell’inclusione, con particolare attenzione a ipovedenti, ipoudenti, malati di Alzheimer e persone con altre forme di disabilità. Gli Amici dello Sferisterio proseguono il loro impegno nelle attività di approfondimento e divulgazione. Tornano anche gli Aperitivi Culturali nella sede tradizionale degli Antichi Forni, e le iniziative promosse dalla Andrea Bocelli Foundation. Biglietti in vendita nella biglietteria a Macerata (piazza Mazzini, 10) e su sferisterio.vivaticket.it.

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IL CALENDARIO COMPLETO CON TUTTI I CAST

LA VEDOVA ALLEGRA (18 e 27 luglio, 2 e 9 agosto 2025)

Operetta in tre atti di Franz Lehár.

Libretto di Victor Léon e Leo Stein, tratto dalla commedia di Henri Meilhac L’Attaché d’ambassade.

Prima rappresentazione : Vienna, Theater an der Wien, 30 dicembre 1905

Nuovo allestimento dell’Associazione Arena Sferisterio

Barone Mirko Zeta Alberto Petricca

Valencienne Cristin Arsenova

Conte Danilo Danilowitsch Alessandro Scotto di Luzio

Hanna Glawari Mihaela Marcu

Camille de Rossilon Valerio Borgioni

Visconte Cascada Cristiano Olivieri

Raoul de Saint-Brioche Francesco Pittari

Bogdanowitsch Giacomo Medici

Sylviane Laura Esposito

Kromow Stefano Consolini

Olga Federica Sardella

Pritschitsch Davide Pelissero

Praskowia Elena Serra

Njegus Marco Simeoli

Direttore

Marco Alibrando

Regia

Arnaud Bernard

Adattamento del testo

Gianni Santucci

Scene

Riccardo Massironi

Costumi

Maria Carla Ricotti

Luci

Fiammetta Baldisseri

Coreografie e assistente alla regia

Gianni Santucci

RIGOLETTO (19 e 25 luglio, 3 e 8 agosto 2025)

Melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi. Libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma di Victor Hugo Le roi s’amuse. Prima rappresentazione: Venezia, Teatro La Fenice, 11 marzo 1851.

Produzione dell’Associazione Arena Sferisterio per il Macerata Opera Festival 2015

Il Duca di Mantova Ivan Magrì

Rigoletto Ernesto Petti

Gilda Ruth Iniesta

Sparafucile Luca Park

Maddalena Carlotta Vichi

Giovanna Aleksandra Meteleva

Monterone Alberto Comes

Marullo Giacomo Medici

Matteo Borsa Francesco Pittari

Il Conte di Ceprano Tong Liu

La Contessa di Ceprano Aleksandra Meteleva

Paggio della Duchessa Laura Esposito

Direttore

Jordi Bernacer

Regia

Federico Grazzini

Scene

Andrea Belli

Costumi

Valeria Donata Bettella

Luci*

Alessandro Verazzi

*riprese da

Ludovico Gobbi

MACBETH (26 luglio, 1, 7 e 10 agosto 2025)

Melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi. Libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal Macbeth di William Shakespeare. Prima rappresentazione: Firenze, Teatro della Pergola, 14 marzo 1847.

Coproduzione dell’Associazione Arena Sferisterio con il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro Regio di Torino

Macbeth Roman Burdenko

Banco Marko Mimica

Lady Macbeth Marta Torbidoni

Dama di Lady Macbeth Federica Sardella

Macduff Antonio Poli

Malcom Oronzo D’urso

Medico Luca Park

Direttore

Fabrizio Maria Carminati

Regia*

Emma Dante

*Ripresa da

Federico Gagliardi

Scene

Carmine Maringola

Costumi

Vanessa Sannino

Luci

Christian Zucaro

Coreografie

Manuela Lo Sicco

Maestro d’armi

Sandro Maria Campagna

Assistente alle scene

Roberto Tusa

FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana

Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini“

Maestro del coro Christian Starinieri

Banda Salvadei