di Luca Patrassi

Si profila un anno di successo anche nel dato numerico per Macerata Musei. Afflusso di visitatori in crescita – ultima rilevazione statistica al 15 dicembre – per Sferisterio, palazzo Buonaccorsi, Torre civica, museo di Storia Naturale, Ecomuseo, Helvia Ricina e biblioteca Mozzi Borgetti.

I contenitori culturali della città hanno complessivamente registrato, appunto allo scorso 15 dicembre, qualcosa come 53.280 presenze: un dato in forte crescita rispetto agli anni passati e molto vicini a quel 2019 record del pre Covid, segnato anche dalla importante e costosa mostra delle opere di Lotto.

Ci si sta avvicinando alla chiusura di un anno record per il sistema museale maceratese e quelle 53mila presenze evidenziano note positive di conferma per alcune strutture e elementi di novità per altri.

Il museo più gettonato è quello di Palazzo Buonaccorsi che ha finora registrato 20026 ingressi, poi lo Sferisterio con 15.463, la torre civica con 9.675, il museo di scienze naturali con 3.645, l’ecomuseo con 1.534, la biblioteca Mozzi Borgetti con 1.325, Helvia Ricina con 1.268 e il Mubi (partito da pochi mesi) con 344.

I mesi più gettonati sono quelli compresi tra aprile ed agosto, il picco è stato toccato a luglio dal Buonaccorsi con 3.248 presenze mentre lo Sferisterio ha fatto il pieno in agosto con 2.469 presenze e il museo di scienze naturali a maggio con 938.

L’assessora comunale alla cultura Katiuscia Cassetta aveva già avuto modo di rilevare, nel corso di una recente iniziativa, come «il costante aumento delle presenze ai musei è il frutto di un lavoro continuo, costante e di grande qualità».

La mostra “Vis-à-vis. Ritratti moderni e contemporanei” è in corso ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi e sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025.