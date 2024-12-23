Concerto di Natale
con la Fisorchestra marchigiana
MACERATA - Ultimo appuntamento annuale del cartellone di Appassionata. L'ensemble di fisarmoniche suonerà al Lauro Rossi venerdì dalle 21
Venerdì, alle 21, al teatro Lauro Rossi, Appassionata chiude la programmazione annuale con il Concerto di Natale. Protagonista dell’evento sarà la Fisorchestra Marchigiana, ensemble di fisarmoniche noto per la sua versatilità e l’ampio repertorio che spazia dalla musica classica al pop, includendo celebri colonne sonore.
Il programma della serata prevede l’esecuzione di brani di compositori come Strauss, Rossini e Shostakovich, Piazzolla oltre a colonne sonore di autori quali Morricone e Piovani. Non mancheranno le tradizionali musiche natalizie, per immergere il pubblico nell’atmosfera delle feste.
Fondata nel 2004, la Fisorchestra Marchigiana è composta da musicisti marchigiani con l’obiettivo di valorizzare la fisarmonica attraverso un repertorio che unisce diverse esperienze musicali, dalla classica alla musica leggera e popolare.
Con questo concerto Appassionata dà appuntamento al nuovo anno. Il programma 2025 prenderà il via il 16 gennaio con il pianista Francesco Libetta, che inaugurerà la nuova stagione con un concerto “Lighting Bosso”, un progetto che rende omaggio al compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, attraverso un dialogo musicale tra le opere di Bosso e quelle di grandi compositori del passato come Bach, Chopin, Haendel, Glass e Rachmaninov.
I biglietti per il Concerto di Natale, prezzi da 5 a 15euro, in vendita alla biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini negli orari di apertura e al Teatro Lauro Rossi da un’ora prima del concerto.