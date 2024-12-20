Graziella Salvatelli e Ivano Pandolfi, 50 anni d’amore. La coppia, che vive a Macerata, ha festeggiato domenica con parenti e amici le nozze d’oro: prima la messa all’Abbadia di Fiastra celebrata da don Rino Ramaccioni per il rinnovo delle promesse matrimoniali, poi il pranzo a “La foresteria”.

Graziella e Ivano si sono sposati il 14 dicembre 1974, dopo un fidanzamento di sei anni, nella parrocchia del Santissimo Sacramento a Macerata. A celebrare il matrimonio era stato il sacerdote Bruno Corsetti, cugino di lei, ora novantenne.

Visto che lui lavorava come sottoufficiale alla Tenenza della Guardia di finanza di Termoli, la coppia si è trasferita in Molise, dove ha vissuto cinque anni prima di tornare a Macerata, quando lui è stato trasferito alla Compagnia di Macerata, dove ha lavorato fino alla pensione.

Nel frattempo hanno avuto quattro figli, Simone, Sabrina, Sara e Samuele e tre nipoti, Damiano, Daniele e Aurora. Graziella e Ivano vivono nel quartiere di Collevario da circa quaranta anni in una casa costruita in cooperativa.