«E’ solo un caso di omonimia, non sono io la persona arrestata». Così l’imprenditore Maurizio Romagnoli, civitanovese, 65enne, residente a Sant’Elpidio a Mare, che tramite il suo legale, l’avvocato Andrea Agostini, precisa di non avere nulla a che fare con l’arresto avvenuto domenica sera al casello dell’autostrada a Porto Sant’Elpidio quando la Squadra mobile di Macerata ha fermato un uomo che aveva in auto sei chili di hashish. L’arrestato si chiama pure lui Maurizio Romagnoli, di anni ne ha 64 anni ed è di Macerata (come correttamente indicato negli articoli pubblicati sul nostro giornale).

Il legale dell’imprenditore spiega che a causa dell’omonimia «da ieri, il mio assistito, la moglie e i due figli, sono oggetto di interesse di amici e conoscenti che chiedono cosa sia accaduto, come sia possibile egli sia stato coinvolto in una vicenda di traffico di droga e tratto agli arresti. Il mio assistito è marito, padre di famiglia, professionista affermato e rispettato per essere uomo onesto». L’imprenditore, tra l’altro utilizza pure lui regolarmente il casello dell’A14 a Porto Sant’Elpidio per andare a Sant’Elpidio a Mare dove vive e dove ha la sede dell’azienda, che opera in tutta Italia, di cui è amministratore.