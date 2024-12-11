In occasione della consulta dei presidenti di Serie A2 Pietro Paolella, presidente della Cbf Balducci Hr Macerata, è stato nominato all’unanimità come presidente dello stesso organo.

Dopo diversi anni alla guida del club marchigiano, protagonista nelle passate stagioni sia in Serie A2 che in Serie A1, Paolella succede a Alessandra Fissolo, decaduta lo scorso luglio.

«Grazie a tutti i colleghi per la fiducia che mi è stata accordata – dice il presidente Pietro Paolella – . Sono a disposizione con questo nuovo incarico per il bene di tutto il nostro movimento».

Il commento del presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris: «Mi congratulo con Pietro Paolella per la sua nomina a presidente della consulta di Serie A2. Sono certo che, con la sua esperienza e il suo impegno, saprà rappresentare al meglio le esigenze delle società e contribuire alla crescita del nostro movimento di vertice. Serie A1 e Serie A2 per me sono una sola cosa e insieme lavoreremo per garantire a tutti i nostri club ulteriore crescita e visibilità».