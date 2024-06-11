Allarme a Monte San giusto per l’incendio di un contatore. Per fortuna i danni sono limitati. Tanta paura questa mattina intorno alle 10,30 per del fumo che usciva dall’androne di un palazzo e che ha fatto pensare subito ad un incendio di un appartamento di corso Costituzione. Sul posto sono arrivati per questo diversi mezzi dei vigili del fuoco, due autobotti, ma in realtà fortunatamente si trattava solo del corto circuito di un impianto elettrico. Limitati i danni, affumicate e annerite alcune travi in legno di una tettoia. Non ci sono feriti o intossicati.