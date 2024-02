Il Lions Club Macerata Host ha aperto il 2024 dando il benvenuto a quattro nuovi soci, Nadia Antolini, Fabio Frascarelli Gervasi, Massimiliano Serra e Gabriella Volpe, accolti dal presidente Massimo Serra e dal governatore del distretto Lions 108A Marco Candela.

«L’affiliazione al club significa diventare parte di una comunità globale di uomini e donne che credono nell’importanza della solidarietà e si adoperano per concretizzarla, consapevoli che l’impegno preso avrà un impatto duraturo sia sul proprio territorio che nella dimensione internazionale – si legge in una nota -. Principi ispiratori del lionismo sono l’umiltà e la tenacia, la bontà e la tolleranza, l’amore per il prossimo e il servizio disinteressato, lo ha ricordato il governatore dando lettura della preghiera dei Lions ai nuovi soci.

Nel corso del primo meeting dell’anno, a Palazzo Bourbon-Del Monte della Società Filarmonico-Drammatica, è anche stato consegnato il premio Chevron ai soci Andrea Corsalini, Mariano Marzola, Alessandra Massari, Filippo Olivelli, Piergiorgio Parisella, Enrico Ruffini per la lunga appartenenza al club, la costanza nel sostegno ai service svolti per la comunità, e come incoraggiamento a proseguire nelle azioni di solidarietà nella propria vita quotidiana e come parte del sodalizio.

Il presidente Massimo Serra ha ringraziato tutti i soci e le socie del club per la partecipazione numerosa e sempre calorosa alle attività promosse – dal service di ospitalità per ragazzi con bisogni educativi speciali nel villaggio della solidarietà di Corgneto a luglio, il convegno sulla oncologia pediatrica a ottobre, il contribuito alla donazione al Salesi del microscopio multifocale a novembre, il service per la biodiversità ad Apimarche a dicembre -, e ha sottolineato come “solo con l’impegno e la collaborazione di tutti, possiamo mettere in campo azioni utili e concrete”. Insieme al consiglio direttivo, saranno definiti i service dei prossimi mesi, che vedranno una attenzione speciale nei confronti delle giovani generazioni. Ha portato il saluto e il ringraziamento dell’amministrazione cittadina la vice sindaco del Comune di Macerata, Francesca D’Alessandro, per l’azione di collaborazione sussidiaria del club service nel raggiungimento degli obiettivi di vicinanza alle fragilità, soprattutto nel campo del sociale».