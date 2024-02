Perde il portafoglio al supermercato, qualcuno usa la sua carta di credito per prelevare 250 euro. Denunciato un 46enne. Le indagini dei carabinieri di Mogliano sono durate circa tre settimane dopo che il 18 gennaio scorso una donna di 57 anni si è accorta che qualcuno aveva fatto un prelievo di 250 euro dal suo conto. La donna si è accorta che il portafoglio, in cui tiene la carta di credito, non c’era più e si è resa conto che sicuramente le era caduto mentre pagava la spesa al supermercato. La 57enne è andata a denunciare ai carabinieri. I militari della stazione di Mogliano hanno dato il via alle indagini e grazie ai controlli sui sistemi di videosorveglianza sono risaliti al presunto autore del prelievo. Si tratta di un 46enne, residente nell’alto maceratese, già noto alle forze dell’ordine. È stato denunciato per indebito utilizzo della carta di credito. L’uomo è stato inoltre denunciato perché la violazione della misura della sorveglianza speciale che prevede l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

(redazione CM)