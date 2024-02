Spaccio di eroina a Porto Recanati, 44enne condannato a 7 anni. Il processo si è svolto al tribunale di Macerata. Sotto accusa il pakistano Akbar Ali che era accusato di aver ceduto droga insieme ad altri tre connazionali i cui percorsi processuali si sono svolti separatamente. Le contestazioni risalgono al 2016.

L’uomo è accusato di aver ceduto eroina a cinque persone: ad uno di aver ceduto un grammo in otto o 10 occasioni, ad un altro avrebbe ceduto eroina una quindicina di volte (sempre dosi da un grammo), sempre un grammo avrebbe ceduto in 2 o 3 occasioni ad un terzo cliente e idem con un quarto. Infine ad un quinto cliente avrebbe venduto giornalmente dosi di eroina da un grammo, dice l’accusa. Questo tra il gennaio e il giugno del 2016. Inoltre il primo giugno 2016 c’era stato un blitz nell’area chiamata “ex Camping Volpini-Pineta”.

In seguito a questa operazione veniva contestato all’imputato di aver detenuto 48 grammi di eroina con elevato grado di purezza, suddivisa in 4 involucri termosaldati, trovata all’interno di un immobile abbandonato, dove lui e altri tre pakistani erano stati trovati mentre erano intenti a tagliare, pesare e confezionare dosi di sostanza stupefacente su un tavolino illuminato con una candela. Il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a 8 anni. Il giudice Domenico Potetti ha deciso per una pena di 7 anni.



(Gian. Gin.)