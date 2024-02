Furto di 130 chili di rame, denunciati due fratelli. Nei guai un 39enne e un 40enne, campani. I due uomini sono stati fermati mentre si trovavano nel comune di Valfornace, nella frazione Frontillo, durante la notte. I carabinieri della Compagnia di Camerino, diretta dal capitano Angelo Faraca, hanno perquisito la vettura su cui si trovavano i due uomini. A bordo hanno trovato 130 chili di rame per un valore di oltre 2mila euro. Non solo, sull’auto c’era materiale, tra cui delle cesoie, che poteva essere utile nello smontare grondaie in rame. I carabinieri hanno poi individuato le case da dove proverrebbe il rame trovato sull’auto. Le indagini hanno coinvolti i carabinieri della stazione di Serravalle, di Fiuminata e Fiastra. I due uomini sono stati denuncia. Il rame è stato restituito ai proprietari.