«Rush finale per le iscrizioni all’edizione 2024. Il termine ultimo per formare le squadre è infatti fissato per le 23.59 di stasera salvo un eventuale extra time». A parlare il team del FantaSanremo, nato a Porto Sant’Elpidio, a poco più di 24 ore dall’inizio del Festival. In linea con l’andamento dello scorso anno, l’avvicinarsi della chiusura delle iscrizioni al gioco è accompagnata da numeri record per quanto riguarda le nuove squadre e gli utenti iscritti. «Nella sola giornata di ieri – continua il team – si sono contate ben 416mila nuove squadre e quasi 220mila nuovi utenti. Un incremento notevole dunque sia per il computo generale delle squadre, che hanno superato i 3 milioni, sia per il numero degli utenti, già superiore a quello registrato nel 2023, che ha scavalcato quota 2 milioni».

«Ma l’entusiasmo e l’attesa per il via del FantaSanremo non sta coinvolgendo i soli fantallenatori – continuano i ragazzi -. La maggior parte dei 30 cantanti in gara al Festivàl sta infatti interagendo con gli account social del FantaSanremo, dimostrando di conoscere a puntino il regolamento e promettendo ai propri sostenitori di portare punti preziosi per la loro squadra. Al momento gli artisti più scelti dai fantallenatori sono Emma, Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango. A primeggiare nella classifica degli artisti maggiormente selezionati come capitano sono ancora Emma, Annalisa e Angelina Mango insieme a Dargen D’Amico e Geolier».

Nel frattempo il team del FantaSanremo ha concluso l’allestimento degli spazi del Forte Santa Tecla, messi a disposizione da Rai Pubblicità, che ospiteranno la sede operativa del gioco. Nella splendida location nel porto di Sanremo il team passerà al setaccio le cinque serate del Festival, assegnando i punteggi in base ai bonus e ai malus previsti dal regolamento e realizzerà dirette e contenuti Instagram e TikTok. Per oggi è prevista una diretta Instagram pre-Festivàl alle 19.30 mentre a partire da domani, fino a sabato, gli appuntamenti fissi, sempre su Instagram, saranno alle 17 per la diretta Var e alle 19.30 per la diretta pre serata oltre alle dirette estemporanee che verranno effettuate durante le pause pubblicitarie del Festival.