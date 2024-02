Minaccia una avvocatessa con una telefonata dal carcere: «quando esco ci penso io a te», ora è sotto accusa al tribunale di Macerata. Oggi si è aperto il processo davanti al giudice Federico Simonelli.

Sotto accusa, un 37enne pakistano, Idrees Abbas, che avrebbe minacciato una avvocatessa chiamandola al cellulare dal carcere di Pesaro dove era detenuto. La telefonata, continua l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, sarebbe stata fatta il 10 marzo del 2022.

L’uomo, che in passato era stato assistito dall’avvocatessa, le avrebbe detto: «Non ti dimenticherai mai il mio nome, mando qualcuno a cercarti, quando esco a te ci penso io, io so dove venirti a cercare». La minaccia sarebbe stata fatta dopo che il legale aveva chiesto i pagamenti per l’attività professionale prestata. Il 37enne è assistito dall’avvocato Merys Teodori.

(Gian. Gin.)