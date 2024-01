La richiesta di elemosina si sarebbe trasformata in una estorsione ad un 13enne. Oggi un 32enne maceratese è stato rinviato a giudizio dal gup Daniela Bellesi. I fatti contestati sono avvenuti il 29 settembre del 2022 a Macerata. Secondo l’accusa il 32enne si sarebbe rivolto al minore facendo insistenti richieste di denaro dicendo cose come «Vedete di darmi qualcosa sennò mi girano le scatole» e «Quello s… non mi ha dato niente» e avrebbe continuato a importunare il minore, continua l’accusa, fino a quando era arrivato a casa e avrebbe stazionato nella rampa condominiale in attesa che il ragazzo prelevasse il denaro e avrebbe continuato ad urlare e bestemmiare e alla fine avrebbe costretto il minore a dargli 60 euro. Oggi il 32enne, difeso dall’avvocato Luca Froldi, è stato rinviato a giudizio.

(Gian. Gin.)