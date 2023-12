Recanati ha aperto il Natale 2023 nel primo week end di festa registrando la partecipazione di migliaia di cittadini e visitatori nelle suggestive vie del borgo, ricche di addobbi e di splendide luminarie.

L’accensione del grande albero in piazza, l’arrivo di Babbo Natale in carrozza, l’apertura della sua casa a Porta Marina, tra i canti natalizi, i mercatini e i numerosi spettacoli ed esibizioni itineranti, hanno acceso il Natale nella città dell’Infinito.

Tra le iniziative più attese e applaudite l’inaugurazione del videomapping creato appositamente per una proiezione artistica sull’antica Torre del Borgo in piazza Giacomo Leopardi.

«Recanati si è immersa nella magica atmosfera natalizia per condividere con cittadini e visitatori i numerosi e colorati intrattenimenti, spettacoli in scena ogni giorno nelle vie della città, per i quali ringrazio tutte le associazioni, gli operatori turistici e commerciali e i comitati di quartiere che hanno collaborato alla migliore creazione del programma – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Con il videomapping sulla Torre del Borgo abbiamo voluto creare un racconto del luogo, affascinante e dinamico, con le più evolute tecnologie di comunicazione visiva, i attraverso i tre grandi personaggi della nostra città Giacomo Leopardi, Beniamino Gigli e Lorenzo Lotto .Un racconto suggestivo ed emozionale con i temi del Natale che entusiasma e coinvolge il pubblico in una spettacolare scenografia di valore artistico e culturale».

Un concept artistico, creato dalla regia di Sabine Lindner con il prezioso supporto di visual designer Alex Buroni, in cui si alternano immagini e spettacolari effetti tridimensionali che hanno entusiasmato i numerosi presenti in piazza Leopardi.

Nevicate, giochi di luce con l’architettura, bagliori con le immagini a filo di luce della figura della Madonna dell’Annunciazione di Lorenzo Lotto e di Giacomo leopardi che si alternano con le parole de L’infinito e le note del pentagramma musicale di Beniamino Gigli.

«Come ogni Natale, per la gioia di grandi e piccini, abbiamo aperto anche la nostra bella e apprezzatissima pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Leopardi – ha affermato il vice sindaco Mirco Scorcelli – Grazie alla collaborazione delle associazioni, dei comitati dei commercianti e dei quartieri anche quest’anno abbiamo creato un programma ricco di iniziative per allietare le giornate di festa dei concittadini e dei turisti. La nostra città si propone più bella e divertente che mai come un punto di riferimento del territorio per il tradizionale shopping natalizio, dove poter acquistare oggetti unici nei numerosi mercatini artigianali e di antiquariato in programma».

Aperta con successo anche la stagione teatrale al Persiani con “I Ragazzi Irresistibili” dove gli attori Umberto Orsini e Franco Branciaroli, autentici maestri del teatro italiano, hanno rapito il gremito pubblico con la loro straordinaria bravura e ironia, regalando momenti ironici e di riflessione.

«Vedere in questi giorni le vie di Recanati e il teatro Persiani così piene di tante persone è per noi una grande soddisfazione. – Ha affermato l’assessora alle Culture Rita Soccio – In particolare gli abbonamenti della nuova stagione teatrale hanno registrato un segno più anche quest’anno, dimostrando che il pubblico apprezza le nostre scelte. Non dimentichiamo la stagione dedicata ai bambini e bambine, con le “Domeniche al Persiani”, perché il magico linguaggio del teatro va insegnato fin da piccoli».

Il prossimo appuntamento al teatro Persiani è fissato per il 21 dicembre con “Cetra… una volta” di Toni Fornari, un esplosivo concentrato di bravura, simpatia e bel canto, con la straordinaria partecipazione di Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi.

Numerosissimi sono gli eventi culturali in programma a Recanati tra mostre, incontri e spettacoli teatrali e musicali che insieme ai divertimenti e ai giochi per i più piccoli e ai colorati mercatini natalizi di antiquariato, artigianato artistico e collezionismo allieteranno le feste natalizie fino al prossimo 7 gennaio.