In un’atmosfera magica e suggestiva, l’Albero di Natale in piazza Bracaccini a Montefano si è illuminato ieri pomeriggio anche grazie alle bellissime candele realizzate con amore dagli alunni e dalle alunne delle locali Scuole di ogni ordine e grado, che hanno voluto – quest’anno – testimoniare così il calore e la partecipazione della comunità nella preparazione delle festività.

Sempre in Piazza Bracaccini, i più piccoli sono stati poi protagonisti di un divertente Spettacolo a Sorpresa che ha regalato loro momenti di gioia e divertimento: un giocoliere e saltimbanco che, con l’aiuto di due scale ed altri strumenti, ha stupito tutti con la sua performance. Nella sede dell’Associazione Effetto Ghergo è stato allestito uno straordinario set fotografico per “Una Foto con Babbo Natale”, dove grandi e piccini hanno avuto l’opportunità di essere immortalati in foto divertenti con Babbo Natale, il tutto curato con attenzione e simpatia dai fotografi dell’Associazione Effetto Ghergo.

La musica è stata protagonista della serata con i canti natalizi eseguiti dai bravissimi bambini e bambine del Coro di Voci Bianche “Do Re Mi” e dai membri del Coro “Oddo Marconi”, che hanno riempito l’aria con le più belle melodie natalizie. Non poteva mancare il Mercatino di artigianato artistico e prodotti locali di qualità, che con la sua presenza ha offerto a tutti un’ampia varietà di opzioni regalo per rendere speciale il Natale. In occasione dell’accensione dell’albero di Natale è stato inaugurato il rinnovato presepe meccanizzato realizzato da Rolando Donnini e Valeriano Stortini. Le castagne arrostite, la cioccolata calda e il vin brulè hanno arricchito l’atmosfera di calore, grazie al prezioso contributo dei numerosi volontari che si sono dedicati con impegno a preparare ed offrire queste delizie a tutti i partecipanti.

Angela Barbieri, sindaca di Montefano ha dichiarato con entusiasmo: «Questo evento rappresenta un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità. L’accensione dell’Albero di Natale è un simbolo di speranza e solidarietà, e sono certa che la serata è stata divertente e, al tempo stesso, coinvolgente per grandi e piccini. I cittadini montefanesi hanno partecipato numerosi, come sempre, segno questo che la nostra comunità è cresciuta in partecipazione e coesione. In un periodo particolare come questo che stiamo vivendo, desidero che questo Natale porti luce e serenità a ogni famiglia di Montefano. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo bellissimo pomeriggio insieme ed auguro buone festività a tutti».