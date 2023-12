Ha violato per ben sette volte il foglio di via obbligatorio, un 40enne di Monte San Giusto è stato denunciato. A Porto Sant’Elpidio, nell’ambito dei controlli effettuati nei giorni scorsi, i carabinieri hanno rintracciato l’uomo che pur avendo un foglio di via obbligatorio a suo carico, continua a non rispettarlo. Il quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per ben sette volte per inosservanza della prescrizione, stabilita dal questore di Fermo e della durata di quattro anni. I carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno anche informato l’autorità giudiziaria in merito alla violazione della misura.