Ponte dell’Immacolata tra neve, mercatini e party tra Frontignano e Bolognola. Con il ponte che parte oggi si comincia a respirare il clima natalizio e le vette degli Appennini marchigiani imbiancate dalla neve regalano uno spettacolo, amato non solo dagli appassionati dello sci, ma anche dai bambini. Tante le iniziative e attività proposte dalla società Bolognolaski che gestisce le stazioni sciistiche dei due centri montani.

A Frontignano, all’arrivo della seggiovia Le Saliere, è stato allestito un villaggio di Babbo Natale con mercatini e un bosco dei folletti. Alle 15, oggi, domani e domenica è previsto l’arrivo di Babbo Natale in seggiovia che accoglierà i bambini nella sua casetta: i più piccoli potranno lasciare le loro letterine. Un appuntamento che si ripeterà ogni weekend, da Natale all’Epifania. Al rifugio Le Saliere invece ci saranno gli eventi dedicati alla movida: oggi e per tutto il weekend l’appuntamento per i giovani, ma anche per le famiglie, rallegrato da vin brulé e castagne, per scaldarsi con gusto, ascoltando e ballando con i brani del dj set durante le cene in quota.

A Bolognola il catalizzatore è rappresentato dallo ZChalet. Oggi “Xmas Party” con alla consolle dj La Creme e Francesco Cangiotti, mentre domenica ci sarà un ospite d’eccezione: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Pierpaolo Petrelli. Oggi pomeriggio alle 17,30, poi, a Bolognola si accenderà dell’albero in quota più alto delle Marche (1.450 metri).

Sempre a Bolognola, da alcuni giorni è in corso l’innevamento programmato delle piste: il manto nevoso è infatti ancora troppo sottile, ma oggi riapre il tapis roulant del campo scuola e si potrà tornare ad indossare gli sci. A Frontignano la neve di circa 15-20 centimetri consente l’apertura del tapis roulant con la pista del campo scuola e area slittini, operative anche le scuole sci. «Si torna in montagna con tante attività – dice Francesco Cangiotti, amministratore delegato di BolognolaSki – ci aspettiamo dall’Immacolata all’Epifania una buona affluenza, già dal weekend scorso c’è stato il pienone, c’è voglia di montagna, indipendentemente dal manto nevoso e dallo sci. Le cene in quota nei rifugi, il villaggio di Babbo Natale e le feste stanno attirando molto, sia i giovani che le famiglie».

Gli operatori hanno puntato su tariffe giornaliere concorrenziali. «Abbiamo lasciato le tariffe giornalieri più o meno invariate – spiega Cangiotti – da noi lo sci è low cost rispetto a realtà più grandi del Nord Italia come le Dolomiti o del Centro come l’Abruzzo. Il nostro abbonamento giornaliero a Frontignano e Bolognola costa 26 euro, la metà rispetto alle piste abruzzesi, mentre il divario è ancora più consistente rispetto alle Dolomiti dove si spendono 80 euro circa. Lo scorso anno abbiamo avuto un incremento delle presenze specie nei giorni infrasettimanali, questo per noi è un dato molto positivo perché le stazioni piccole come le nostre nel fine settimana si sovraccaricano di presenze, mentre nei giorni infrasettimanali si può godere al meglio le piste senza file e problemi di parcheggio».

Tra le novità introdotte da questa stagione invernale, una app che si può scaricare sullo smartphone con lo skipass per evitare le file a Frontignano, mentre a Bolognola si passa tramite sito web, ma anche qui niente coda per sciare, perché non serve passare in biglietteria.

