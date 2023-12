Un villaggio con espositori, mostre multimediali, workshop su tutto quello che è il mondo del miele e i prodotti derivati dalle api. Con uno spazio riservato anche ai cocktail al miele. Tutto è pronto per “Mielemente”, evento organizzato dal comune di Montelupone e Apimarche, che si terrà da domani (8 dicembre) a domenica.

La storica distilleria Varnelli sarà presente come espositore per tutta la tre giorni e protagonista del pomeriggio di domenica, a partire dalle 16 al teatro Nicola degli Angeli, con il “Cocktail contest” dedicato agli istituti alberghieri delle Marche (“Girolamo Varnelli” di Cingoli, “Ezio Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare, “Celso Ulpiani” di Ascoli e “Filippo Buscemi” di San Benedetto) e coordinato da Fabio Bacchi.

Una coppia di studenti per ogni istituto, con l’aiuto dei docenti, ha creato per l’occasione ricette di originali cocktail a base di prodotti Varnelli e miele che saranno eseguiti direttamente da loro durante la prova del concorso. Il cocktail che otterrà il migliore punteggio da parte della giuria consentirà alla coppia vincitrice di condividere con gli altri studenti del proprio istituto il premio offerto dalla distilleria Varnelli: un incontro formativo con un bartender di livello internazionale. I ragazzi che avranno partecipato al concorso saranno protagonisti anche del momento che seguirà presso il foyer del teatro, con la presenza di bartender tutor abbinati ai singoli Istituti. Un vero e proprio “Cocktail show” con degustazione aperto a tutti, in un clima di festa e divertimento in vista del Natale.