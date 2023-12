Appignano apre il sipario sul ricco programma di eventi natalizi. Da venerdì 8 dicembre fino al 7 gennaio, l’Amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, l’Associazione culturale ricreativa Anziani Appignanesi e la Prometeo, offrirà ai cittadini, visitatori e turisti un intenso programma di eventi e spettacoli nelle principali vie della città.

«Le vie del borgo sono pronte ad accogliere cittadini e turisti per trascorrere insieme i momenti magici del Natale della tradizione – ha dichiarato il sindaco di Appignano Mariano Calamita – Il nostro centro storico risplenderà più che mai di colori, musiche e profumi tipici dell’atmosfera serena e gioiosa delle festività, grazie ai numerosi mercatini e spettacoli itineranti per grandi e piccini. Assolutamente da vedere i presepi artistici realizzati in ceramica dai nostri maestri locali nelle principali chiese della città».

Si parte venerdì 8 dicembre alle 17,30 con l’attesa accensione del grande albero di Natale allestito nella storica Piazza Umberto I. Una festa che sarà animata dallo spettacolo di cori gospel e di tanti canti natalizi del Grace Choir, il coro femminile di Urbisaglia diretto da Tiziana Muzi. A tutti i presenti verranno offerti vin brulè e squisiti dolci della tradizione offerti dalla Proloco.

Tanti saranno i giocattoli depositati sotto il grande albero e che verranno donati alle Associazioni benefiche locali grazie all’iniziativa della nota azienda musicale Bontempi denominata “ Bontempi e l’albero che suona”. La bellezza dell’albero di Natale di Appignano potrà essere votata con un “like” nel contest patrocinato della Regione e dalla Riviera Del Conero, per eleggere il “Miglior Albero di Natale della Regione Marche” dall’ 11 dicembre fino al 25 dicembre nel sito www.dubbingmarche.it

Sabato 9 e domenica 10 dicembre le vie del centro storico di Appignano si animeranno delle luci dei colori e dei profumi degli attesi mercatini natalizi che offriranno al pubblico i migliori prodotti enogastronomici locali e i più belli ed originali manufatti artigianali. Numerosi gli spettacoli fissi ed itineranti e gli intrattenimenti per i bambini e le famiglie previsti dal pomeriggio del sabato e per l’intera giornata di domenica. Da segnalare gli applauditissimi show natalizi della “Marameo X -Mas Parade” che con i suoi funambolici artisti offriranno al pubblico mirabolanti esibizioni di giocoleria, equilibrismo acrobazie, magie di fuoco, giochi con bolle di sapone e tanta comicità.

Babbo Natale in persona, con la magica slitta musicale, sfilerà per le vie del centro storico accompagnato dalla fata delle nevi, dagli elfi e dai più famosi personaggi della Disney con tanto soprese per i bambini. Per le precise richieste di doni a Babbo Natale si potranno depositare le tradizionali letterine presso la Proloco in piazza Umberto I. Provvederà Babbo Natale stesso alla consegna dei regali, a cavallo del suo destriero, nel pomeriggio della vigilia di Natale il 24 dicembre. Il 12 e il 19 dicembre l’appuntamento per i più piccoli è alle ore 17 in biblioteca comunale per la lettura condivisa dei libri e delle favole della tradizione e la partecipazione ai numerosi laboratori creativi.

Il 26 dicembre alle ore 21.15 presso la Chiesa Gesù Redentore si terrà il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Appignano, con la partecipazione del Coro Francesco Tomassini di Serra de Conti diretto dal Maestro Mirco Barani e della Corale Scuola Musica 1882 di Appignano diretta dal Maestro Gianluca Ercoli. Per l’intero periodo natalizio, dall’8 dicembre al 6 gennaio, nella Chiesa della Madonna Addolorata e nel Convento Francescano di Forano si potranno ammirare i magnifici presepi in ceramica realizzati dai ceramisti appignanesi che aderiscono all’evento nazionale “Buon Natale ceramica” organizzato dall’AiCC, Associazione italiana Città della Ceramica.