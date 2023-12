Nell’ambito della campagna di informazione e prevenzione della cittadinanza, la Croce Verde di Macerata ha organizzato per venerdì 8 dicembre l’Open day con screening gratuiti per tutti al poliambulatorio “Croce Verde salute” di via Beniamino Gigli 2 (Villa Cozza) a Macerata.

Dalle 10 alle 12 si effettueranno elettrocardiogramma; consulenza psico-sessuologica pre e/o post-operatoria; nozioni di base di primo soccorso -Uso del defibrillatore; corso di disostruzione pediatrica; rilevazione dei parametri vitali. Dalle 15 alle 18 in programma: valutazione disturbi cognitivi, valutazione apparato genito-urinario, ecocolordoppler carotideo, ecografia mammaria, consulenza nutrizionale e consigli alimentari.