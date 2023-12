Bancomat fuori uso da circa 10 giorni alle poste di San Severino, disagi per gli utenti. Lo sportello di prelievo automatico esterno all’ufficio di via Gorgonenero non funziona da più di una settimana, l’alternativa per gli utenti è di recarsi all’interno dell’ufficio postale, per prelevare in contanti allo sportello, facendo così allungare le file.

In particolare in questi primi giorni di dicembre, con il pagamento delle pensioni sono tanti gli anziani che si mettono pazientemente in fila, per riscuotere la pensione prelevando i contanti. Qualche utente protesta e chiede informazioni, ma di fatto appunto c’è un super lavoro per gli sportelli dell’ufficio postale, che ormai devono soddisfare anche le richieste di prelievo contanti all’interno. Le alternative sono il prelievo agli altri sportelli bancomat di San Severino, pagando la commissione o recarsi in uno dei paesi limitrofi. Il Postamat permette oltre al prelievo, di effettuare pagamenti e ricariche telefoniche, tutti servizi che ora si possono effettuare solo allo sportello.

(m. o.)