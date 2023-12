Un cavo appoggiato sulla rete di recinzione di un’abitazione privata, sembra uno dei danni prodotti dal forte vento dei giorni scorsi in provincia: in realtà il cavo che trasporta l’energia elettrica firmata Enel è in quello stato da quasi cinque anni.

Accadde appunto diversi anni fa, un palo cadde al suolo e il cavo che porta l’energia ad una abitazione ad alcune centinaia di metri di distanza fu provvisoriamente sistemato a ridosso della rete che delimita la pertinenza dell’abitazione dell’imprenditore Luigi Francucci in contrada Moie a Treia. Collocazione provvisoria e anche poco sicura, visto che ogni volta che tira vento si registrano interruzioni di energia. C’è da rifare la linea, ma nessuno interviene: i fili volanti possono anche (forse) rispondere a una emergenza ma il passare degli anni indica disattenzione, peraltro non deve essere una di quelle sistemazioni che rispondono a principi di cautela e di sicurezza.

(l. pat.)