“Luigi Bartolini. Tra grafica e pittura” è il titolo della conferenza in programma lunedì 11 dicembre, a partire dalle 17 all’auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata.

L’evento si inserisce all’interno delle numerose iniziative a corollario dell’esposizione dedicata all’attività pittorica del maestro cuprense allestita a Palazzo Buonaccorsi e al contempo anticipa la grande mostra urbinate dedicata alla grafica che verrà inaugurata giovedì 14 dicembre nelle sale del Castellare di Palazzo Ducale. Lunedì 11, interverranno i professori Alessandro Tosi (Università di Pisa) e Manuel Carrera (Accademia di Belle Arti di Macerata), entrambi membri del comitato di studi per le celebrazioni regionali su Bartolini e curatori rispettivamente delle due mostre: quella urbinate e quella maceratese.

«A poco più di un mese dell’apertura della mostra di Palazzo Buonaccorsi la città di Macerata torna ad approfondire la polimorfe attività di questo grande artista del Novecento con un focus sulla pittura e uno sulla grafica – ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Un evento nato all’interno di un percorso organico di valorizzazione e riscoperta promosso dalla Regione Marche che ci ha visto coinvolti come ente capofila tra cinque comuni e che ha permesso di ammirare con occhi nuovi l’attività di Bartolini».

La mostra “Luigi Bartolini attraverso il colore”, inaugurata il 28 ottobre ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi e visitabile fino al 7 aprile 2024, rappresenta un approfondimento sulla produzione pittorica di Luigi Bartolini (1892-1963), poliedrico maestro cuprense di cui si celebra quest’anno il 60° anniversario della scomparsa. A cura di Manuel Carrera, l’esposizione si inserisce nel programma di eventi promosso dalla Regione Marche per celebrare il sessantenario della morte di Luigi Bartolini, che coinvolge i comuni di Cupramontana, Macerata, Urbino, Osimo e Camerino con capofila il Comune di Macerata. Un omaggio dovuto per riscoprire i legami con le Marche e far conoscere anche alle nuove generazioni un grande artista marchigiano. Il comitato di studio presieduto da Vittorio Sgarbi e sostenuto da Luciana Bartolini, figlia dell’artista, ha dato vita a un importante momento di analisi e valorizzazione.

In occasione delle festività natalizie, è prevista l’apertura prolungata dei Musei Civici di Macerata, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30, nei giorni 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 dicembre, 6 e 7 gennaio 2024 mentre un’apertura straordinaria è programmata per il 1° gennaio 2024 dalle 15 alle 18,30 (lunedì 25 dicembre e gli altri lunedì chiuso). Sarà possibile seguire la conferenza anche in diretta stremino al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/j/84786088033?pwd=MzZXVkNXbXJYVHNLeXMwcXI0YmVDUT09 (ID riunione: 847 8608 8033; Codice d’accesso: 939461).