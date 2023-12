Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha emesso un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione per l’esecuzione dei lavori edili in via Crescimbeni 63, previsti per dopodomani.

Il provvedimento prevede, nel giorno stabilito, dalle 8 alle 15 nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri, il divieto di transito, eccetto veicoli residenti per accesso alle aree private fino al civico 63 e l’istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli in uscita, da entrambi i lati; in via Crescimbeni (tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre) il divieto di transito eccetto carico e scarico e residenti per accesso alle aree private fino al civico 63 e l’obbligo di svolta a destra verso via XX Settembre eccetto i residenti per accesso alle aree private fino al civico 63. In via XX Settembre (tratto compreso tra via Ricci e via Crescimbeni) è prevista l’inversione del senso di marcia, con senso unico a salire; la direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da via Crescimbeni e la direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da piazza Oberdan. In via Domenico Ricci/piazza Vittorio Veneto prevista la direzione obbligatoria a sinistra, verso via Padre Matteo Ricci, per l’uscita dal centro storico.