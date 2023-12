Treia è stata decretata “Città ciclistica dell’anno”. Il sindaco Franco Capponi ha ritirato l’importante riconoscimento a Fabriano nel corso della festa dei comitati provinciali di Ancona e Macerata della Federazione Ciclistica Italiana. Questa la motivazione: «Per aver sostenuto in modo più che efficiente il movimento ciclistico regionale e aver sostenuto la realizzazione della riuscitissima gara regionale a Treia di Enduro Bike 2023 grazie all’efficientissima collaborazione dell’associazione ciclistica Maddy Bike di Treia».

«Un motivo di grande soddisfazione per noi e per tutta la città – ha detto Capponi – in questi anni abbiamo puntato fortemente sul bike, su strutture e percorsi per favorirlo e abbiamo notato un effettivo incremento di appassionati e turisti provenienti da tutta Italia e dal Nord Europa che hanno apprezzato il nostro borgo. Proprio qualche giorno fa abbiamo presentato alla Bitesp, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale che accoglie tour operator e professionisti del mondo del turismo, anche i nuovi percorsi dei Borghi più belli d’Italia e Treia è stata inserita nel circuito dei borghi in bike tra natura, cultura e gusto a sottolineare come la sua proposta per gli amanti del turismo lento e del ciclismo stia diventando sempre più attrattiva».