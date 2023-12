Altra sfida al vertice per la Cbf Balducci Hr che domenica 3 (ore 17, diretta Volleyball.tv) nella seconda giornata di ritorno di Regular Season riceve la visita della Cremona Ufficio Esperia, formazione che si sta dimostrando tra le migliori realtà di questa prima parte di stagione e che si presenta al Banca Macerata Forum forte della seconda posizione in classifica a -2 dalla capolista. Le arancionere vogliono continuare la striscia di vittorie, arrivata finora a quota nove, e il primo posto in classifica consolidato dopo il grande successo ottenuto in Veneto sul campo di Montecchio domenica scorsa. Un impegno da affrontare con la massima concentrazione contro un avversario ostico: basta ricordare la gara di andata in cui Fiesoli e compagne hanno avuto la meglio sulle lombarde soltanto al quinto set.

Come acquistare i biglietti per CBF Balducci HR Macerata vs CremonaUfficio Esperia Cremona – È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum domenica 3, giorno della gara (14.30 ad inizio match).

Alla scoperta degli avversari- Formazione collaudata per Marco Zanelli che si affiderà alla regia della ex Bergamo Sofia Turlà in diagonale con l’ex di turno Veronica Taborelli. Al centro la coppia formata da Sofia Ferrarini e Matilde Munarini mentre a schiacciare la giovanissima Anna Piovesan e l’esperta Jasmine Rossini. Il libero è Nicole Gamba.

Parla Stefano Saja (coach CBF Balducci HR Macerata)- “Arriva la seconda gara di un trittico importante, il primo impegno si è chiuso con la vittoria a Montecchio, ora bisogna pensare a Cremona. Ci concentriamo su una partita per volta, ovviamente, perché non ha senso guardare il fondo del percorso. Domenica sarà un’altra gara molto tosta contro una squadra che sta giocando molto bene. In questa settimana stiamo ricaricando le batterie, stiamo lavorando in palestra per riuscire ancora, se possibile, a migliorare e a proseguire nel nostro percorso”.

Parla Jasmine Rossini (schiacciatrice CremonaUfficio Esperia Cremona)- “Abbiamo inaugurato con una vittoria l’inizio del ritorno, dobbiamo lavorare ancora un po’ sulla nostra costanza ma in linea generale stiamo esprimendo al meglio il nostro gioco. Siamo una squadra che nonostante momenti di difficoltà, reagisce e ritrova il proprio ritmo, il che è una cosa positiva e fa capire che abbiamo un’identità come gruppo. La prossima partita a Macerata non sarà sicuramente facile, l’incontro di andata si è rivelata una bella sfida: abbiamo tenuto testa a una signora squadra con giocatrici di esperienza. Dovremo avere una buona offensiva di battuta e contenere al meglio le attaccanti con muro e difesa”.