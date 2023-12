Dalla Regione arrivano circa 1,3 milioni di euro per cofinanziare i progetti di Comuni e associazioni sportive della provincia di Macerata. A darne annuncio sono il capogruppo regionale della Lega Renzo Marinelli e la consigliera Anna Menghi, alla luce della pubblicazione delle graduatorie del bando per la riqualificazione della rete degli impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale.

«La pratica sportiva in impianti e con spese adeguati è una priorità per la filiera di governo regionale della Lega e di tutto il centrodestra – spiegano Marinelli è Menghi – c’è stato un gran lavoro di squadra con l’assessorato allo sport guidato da Chiara Biondi per destinare risorse significative alla nostra provincia dove, ai numeri ragguardevoli vantati sia nella pratica agonistica che amatoriale, si aggiungono le criticità legate alle ferite del sisma. Vogliamo offrire la possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati e conformi agli standard di sicurezza e di risparmio energetico».

I fondi destinati al territorio maceratese cofinanziano gli interventi dei comuni di Appignano (campo di calcio), Belforte del Chienti (campo sportivo), Caldarola (impianto beach volley e bocce), Camerino (impianti Le Calvie), Cingoli (palestra polivalente), Corridonia (impianto calcio a 5), Loro Piceno (palasport), Montefano (complesso sportivo comunale), Sarnano (campo tennis), Serravalle di Chienti (campo da tennis), Tolentino (impianto Ciommei), Urbisaglia (campo da tennis) e gli impianti assegnati alle associazioni Union Calcio (campo sportivo) e Il Grillo di Civitanova Marche (piscina comunale).