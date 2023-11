Il camion è troppo grosso per il sottopasso, scortato contromano per tutta Civitanova dalla polizia municipale. E’ stata necessaria una pattuglia che lo ha condotto a destinazione, fino all’Eurospin, per un grosso autoarticolato rimasto bloccato senza riuscire a fare manovra all’altezza della rotatoria davanti allo chalet Dune sul lungomare nord.

Il tir infatti si è fermato quando ha visto il cartello che vietava il transito ai mezzi con altezza superiore a 3,20 metri, ma anche riuscire a tornare indietro era impossibile. Il veicolo infatti non riusciva neanche ad imboccare il sottopasso Esso in quanto in quel punto insiste lo spigolo di un’abitazione e la cartellonistica e pertanto sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che bloccando il traffico è riuscita a far transitare il mezzo pesante.

Ma la pattuglia ha dovuto far percorrere contro il senso di marcia l’intera tratta: il camion è passato per via Matteotti tutto contromano, ha imboccato poi via Leonardo da Vinci e sempre scortato è arrivato fino alla statale dove poi ha raggiunto il supermercato.

(l.b.)

(foto di Federico De Marco)