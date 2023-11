È arrivato in Italia oggi il feretro della donna di 48 anni, Svetlana Honizkaia, morta in Marocco la scorsa settimana. Domani giungerà a Civitanova dove sarà portato all’ospedale. Svetlana era partita per Casablanca il sabato di due settimane fa.

Con lei c’era una amica marocchina. Il viaggio era legato ad un intervento di chirurgia a cui doveva sottoporsi la donna. L’operazione è stata fatta lunedì della scorsa settimana e poi dall’ospedale avevano chiamato l’amica che aveva accompagnato la 48enne dicendole che era andato tutto bene e che poteva andare in ospedale. Lei aveva fatto delle commissioni e un’ora e mezza o due più tardi era andata dall’amica.

È stato allora che i medici le hanno detto che la donna era morta. Svetlana lascia una figlia e il compagno e tantissimi amici che si era fatta in Italia, dove viveva da molti anni (era originaria della Russia), e a Civitanova dove abitava lavorava come estetista (in precedenza aveva lavorato a Porto Recanati dove aveva aperto una attività). Il punto interrogativo resta la causa della morte di Svetlana. All’amica quando era andata in ospedale avevano detto che la 48enne aveva avuto un arresto cardiaco. Da quanto emerge in Marocco sarebbe stata fatta l’autopsia ma un ulteriore accertamento medico legale dovrebbe esserci anche in Italia su volontà della famiglia.