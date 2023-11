Sono passati vent’anni da quando venne costituita a Macerata la Fondazione Padre Matteo Ricci, con il principale obiettivo di valorizzare la figura del missionario maceratese, nel frattempo elevato alla venerabilità da Papa Francesco, anche mediante numerose attività in collaborazione con le università e le istituzioni civiche, sia italiane che cinesi. Anni proficui di sempre maggiore coinvolgimento e reciprocità, nel segno di quell’amicizia che fu uno dei punti fermi dell’evangelizzazione ricciana.

Sabato alle 10 all’aula magna Li Madou in via Filippucci n. 7, si terranno i festeggiamenti per legati a tale anniversario: dopo i saluti di rito e un’introduzione alla storia della fondazione, verrà proiettato un video inedito che ne ripercorre i momenti più significativi. Si passerà quindi alla presentazione del nuovo libro su Padre Matteo Ricci, edito da Elledicì e scritto dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi.