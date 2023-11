Il tempo passa ma la voglia di stare insieme resta. Così i ragazzi e le ragazze del 1963 di Pollenza si sono dati appuntamento sabato sera al ristorante Cantagallo per celebrare i loro sessant’anni. Una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e dei ricordi ma anche dei progetti da portare avanti in futuro. Naturalmente non poteva mancare il momento della torta.