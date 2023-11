Dopo il via libera da parte del Consiglio comunale di San Severino si è definitivamente conclusa, con la sottoscrizione dell’atto, la fusione tra Assem spa e Assem Patrimonio srl. «Si è trattato di un’operazione fondamentale e necessaria, in un contesto in continua evoluzione che ci deve vedere protagonisti, per riunire in un’unica società l’attività di gestione dei servizi e la proprietà delle reti e degli asset – spiega la sindaca Rosa Piermattei, che aggiunge – La fusione consente, inoltre, positivi effetti in termini di economicità, evitando la duplicazione di taluni costi, e una semplificazione dell’azione amministrativa. In termini di governance poi, date le sfide che ci aspettano nel prossimo futuro, è stato nominato un consiglio di amministrazione composto da tre membri: ne fanno parte i due precedenti amministratori unici, Giovanni Soverchia, presidente, l’avvocato Riccardo Callea e l’ingegner Brigitte Pellei, quali consiglieri».