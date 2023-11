La Polizia locale ha emesso due ordinanze che modificheranno temporaneamente la circolazione stradale in via santa Maria della Porta per lavori di montaggio di un ponteggio e in piazza Indipendenza per la festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Per il montaggio del ponteggio il provvedimento prevede dal 30 novembre al 31 dicembre, dalle 8 alle 18, in via santa Maria della Porta, divieto di transito, eccetto residenti e accesso aree privati e garage comunale e senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita, a monte e a valle dell’area di occupazione.

Per quanto riguarda invece la festa di Santa Barbara, l’ordinanza stabilisce per il 4 dicembre divieto di sosta con rimozione forzata, valido dalle 8,30 alle 12 piazza Indipendenza (nella zona della chiesa di Santa Croce), eccetto veicoli dei vigili del fuoco, in viale Martiri della Libertà, ultimo tratto a salire dall’intersezione con via Esposito a piazza Indipendenza, sul lato sinistro eccetto veicoli di polizia e soccorso. In occasione delle iniziative che si svolgeranno in piazza Indipendenza, indicativamente dalle 9 alle 12 previsto il divieto di transito nell’area interessata dalla manifestazione.