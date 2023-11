Torna a Macerata la cena al buio, iniziativa di sensibilizzazione organizzata dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione di Macerata al motto di “Spegniamo le luci, accendiamo i sensi”.

« Per una sera – scrivono gli organizzatori – i ruoli si invertiranno ed i non vedenti indosseranno i panni dei camerieri, accompagnando sin dall’inizio, i commensali in una sala completamente buia. I partecipanti, con l’aiuto dei camerieri non vedenti e ipovedenti, consumeranno la cena in totale assenza di luce, e saranno sottoposti durante l’arco della serata ad una serie di emozionanti esperienze sensoriali. Lo scopo dell’evento è duplice: da un lato, sensibilizzare i partecipanti al mondo della cecità e dall’altro, raccogliere fondi per ristrutturare la nuova sede in viale Carradori dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Macerata. La cena avrà luogo al ristorante “Il Ghiottone” il 7 dicembre alle 19.30. Il prezzo è di 35 euro a persona. I posti sono limitati pertanto, la prenotazione è obbligatoria e potrà essere fatta nei seguenti modi: E-mail: [email protected] Cell.: 338-6600040 Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 5 dicembre ed andrà comunicato contatto telefonico ed eventuali intolleranze alimentari.