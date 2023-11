“Il Palio d’Italia” arriva nel Maceratese: il nuovo programma condotto da Angela Rafanelli ogni settimana fa sfidare piccoli borghi della stessa area geografica per raccontare la cultura e le tradizioni del territorio italiano. Il teatro delle tre puntate di questa settimana sarà Treia e a sfidarsi per vincere la “Coppa del Palio” saranno Montelupone e Montecassiano.

I concorrenti dei due paesi gareggeranno mettendo sul piatto le loro ricette, la loro cultura e tradizioni. Si parlerà della Disfida del bracciale, gioco storico che vede a Treia una lunga tradizione, e come sempre anche le squadre si sfideranno nel gioco di piazza: la corsa delle secchie. Ospite di questa settimana sarà Carlo Cambi, toscano di origine e maceratese di adozione, giornalista, autore e conduttore televisivo, è anche scrittore, docente e molto altro ancora.

In onda il lunedì, il martedì e il venerdì alle 15,20, il programma è un racconto di viaggi, di storie, di paesi e di paesani, di sapori d’altri tempi e di antichi costumi. Le squadre, composte da tre abitanti ciascuna, si sfideranno sul campo dell’enogastronomia, della tradizione e del folklore. Dalle ricette tipiche (nella puntata del lunedì) ai quiz sulla storia e sugli usi e costumi del paese ospitante (martedì) passando per i giochi popolari come la corsa con i sacchi, il tiro alla fune e gli scacchi giganti (venerdì). La gara avrà luogo in un territorio neutro, l’arena del Palio, un terzo paese della stessa zona, Treia appunto in questo caso, dove tre “giudici” locali valuteranno di volta in volta le diverse prove e stabiliranno quale dei due paesi porterà a casa la Coppa del Palio.