“Pronto, è il bar”, il libro di Alessandro Savi e Luca Pucci al centro del secondo appuntamento con il festival “de Sidera”. Incontro domani (22 novembre) alle 21,15 al Cafè Basquiat di Macerata. Gli autori parlano dei bar maceratesi, locali che sono diventati il centro di una analisi dei due autori che si sono trasformati in indagatori dell’anima e della psicologia dei clienti.

«L’occhiata sul e dentro il bar diventa lettura del mondo, metafora viva della nostra esistenza, della società con le sue caricature, i tipi, le fobie, le ossessioni degli uomini che vi sono “accampati” – si legge in una nota del Comune, che organizza il festival con gli assessorati alle Politiche giovanili e agli Eventi -. Ne risulta davvero una grande commedia umana, una galleria di soggetti che potrebbero apparire degli alieni, o “strani” o “stravaganti” e che invece sono tra noi, ogni giorno (oltre l’eventuale bevuta). Lo stile è limpido, accattivante, preciso, quasi da testo per film, una sequenza, Luca ed Alessandro hanno esplorato questi luoghi ameni per molto tempo, con tanti amici, con tanti interlocutori, con tante risse e tante conversazioni, con tanta frenesia e anche con tanto sport». Il festival è a cura di Filippo Davoli e Guido Garufi.