Villa Quiete amplia l’offerta dei servizi e apre al mondo del wellness con una nuova private spa, all’interno della storica dimora immersa nel verde di un parco secolare sulle colline di Montecassiano.

«Da pochi mesi abbiamo aggiunto il nostro centro benessere, un luogo dove concedersi del tempo per sé e il partner o amiche ed amici – ha affermato Emilia Torresi, la titolare di Villa Quiete -. L’abbiamo chiamato “Magnolia”, dedicandolo al gigantesco esemplare che si trova di fronte all’ingresso della villa, considerato il più grande nelle Marche. La nostra private spa ha una dimensione di 100 metri dove poter condividere ore di relax, capace di ospitare fino a 4-6 persone ad uso esclusivo. Ciò vuol dire che oltre alle coppie possiamo accogliere piccole comitive che ad esempio vogliono trascorrere un sabato mattina insieme a raccontarsi e rilassarsi, è molto piacevole».

Location già nota per ospitare cerimonie, la settecentesca villa appartenuta ai conti Perozzi fa del “natural wellness” uno stile di vita, tra alberi secolari, attenzione ai dettagli, professionalità e ricercatezza dei prodotti.

«L’idea di aggiungere una spa ai nostri servizi è nata nel 2020, poi per ovvi motivi è stata rimandata – ha aggiunto Torresi -. Si tratta di un vero e proprio appartamento di lusso con tutte le comodità. Il nostro obiettivo è quello di offrire una vacanza detox, anche solo di qualche ora, per ricaricare corpo e mente dopo una settimana di lavoro e di impegni. Nella nostra spa lo stress rimane solo un ricordo e si ha la possibilità di stare con le persone a cui si vuole bene in totale armonia. Il percorso spa è fruibile nel soggiorno a Villa Quiete, rientra nei servizi per la coppia che si sposa e può essere un piacevole plus dopo un congresso. Ovviamente è un’ottima idea per un regalo».

Immersa nella campagna maceratese ma a pochi chilometri da Macerata, la dimora storica è meta ambita per chi vuole staccare dalla quotidianità. «Uno dei nostri pacchetti più apprezzati è il percorso “Colazione spa” – spiega la titolare – , include una prima colazione green, ideata da una nutrizionista, con cereali integrali, yogurt, frutta per iniziare la giornata in modo salutista facendo il pieno di energia. Poi c’è il percorso spa (bagno turco, sauna, doccia tropicale, fiotto di acqua fredda) con l’alternanza di caldo e freddo per depurare il corpo, da fare in coppia o con delle amiche o amici durante il quale c’è la possibilità di fare un massaggio. C’è anche una mini piscina interna, non una semplice vasca, adatta fino a 4 persone, e un angolo tisaneria dove proponiamo miscele selezionate».

Tra le novità ci sono appunto i massaggi, dall’hawaiano al kirei kobido per il viso, tutti da scoprire.

«Offriamo diversi tipi di massaggi olistici adatti per ogni esigenza, dai rilassanti agli sportivi all’ayurveda. Abbiamo il “lettone relax” ovvero il tatami giapponese dove sdraiarsi per il massaggio thailandese e ottenere i maggiori benefici a livello posturale. Molto apprezzato il massaggio antistress svedese e quello linfodrenante per le donne. Ci siamo affidati a piccole aziende del territorio per gli oli essenziali ed abbiamo scelto anche un brand più dedicato all’estetica che si chiama Comfort Zone, ancora poco conosciuto nella nostra regione nonostante la sua alta qualità.

Anche Robert Plant, nostro ospite ad agosto, prima del concerto allo Sferisterio ha approfittato della spa chiedendo un massaggio “strong” che ha molto apprezzato così come il bagno turco aromatizzato al mentolo, ci ha fatto i complimenti più volte. Una grande soddisfazione e un battesimo speciale della spa».

Villa Quiete è hotel con 34 camere e ristorante, il “Rossini”, ma anche luogo ideale per meeting e congressi aziendali ed eventi di team building grazie agli ampi saloni e all’esperienza del personale. Si trova in via Enrico Mattei, località Valle Cascia, a Montecassiano. Visitate il sito www.villaquiete.it per informazioni potete chiamare il numero 0733 599559 o scrivere una email all’indirizzo [email protected]

(Articolo promoredazionale)