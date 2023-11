Anna Rombini, già consigliera comunale di Porto Recanati aderisce a Civici Marche, il movimento civico rappresentato in Regione dal consigliere Giacomo Rossi. Anna Rombini, è cofondatrice insieme all’avvocato Alessandro Bianchini dell’associazione “Gli Amici di Vincenzo e il mare” che si occupa della tematica dei dispersi in mare e della tutela delle relative famiglie. Afferma Rombini: «Dopo diversi anni, il gruppo Civici Marche ha riacceso in me la passione per la politica attiva, grazie al dinamismo che il consigliere regionale Rossi ed il suo gruppo stanno mettendo a favore di tutto il territorio marchigiano. Aderisco a questo movimento civico e regionale anche nell’interesse della mia città, Porto Recanati, dove abbiamo raccolto già diverse adesioni oltre la mia. Personalmente sono sinceramente delusa dai partiti tradizionali e dalle dinamiche interne degli stessi, mentre in Civici Marche ho trovato partecipazione e condivisione delle scelte».

Segue il commento del consigliere regionale, Giacomo Rossi: «Dopo il recentissimo ingresso della consigliera comunale di Treia Edi Castellani, Civici Marche si rafforza ulteriormente nella provincia di Macerata, grazie anche questa importante adesione. Conosco Anna da tempo: è una persona combattiva, dinamica e schietta, quello che serve ad un Movimento vero e territoriale come Civici Marche, il “movimento dei marchigiani”. Siamo infatti l’unico movimento civico e regionale strutturato in tutta la Regione, gestito in maniera democratica da marchigiani e senza imposizioni romane, vicino ai cittadini e ai loro problemi».