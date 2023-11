Nella classifica della qualità della vita stilata da Italiaoggi Macerata, sulle 107 provincie, è al 41esimo posto (uno in più rispetto al 2022) subito preceduta dalla provincia di Ascoli (40). Pesaro e Urbino è al 37esimo posto, mentre Ancona è la provincia in cui secondo l’indagine si vive meglio nelle Marche ed è al 28esimo posto in Italia. Fermo è al 50esimo posto e dunque ultima nelle Marche.

Scorrendo le classifiche Ancona e Macerata sono sul podio tra le provincie con il maggior numero di auto elettriche e ibride su quelle circolanti, Ancona è al primo posto in Italia mentre Macerata è al terzo. Per quanto riguarda la sicurezza Ascoli è al primo posto in Italia, Ancona al 12esimo e Macerata al 15esimo posto. Macerata risulta inoltre la provincia con il minor numero di reati a sfondo sessuale contro minori, ogni 100mila abitanti, in Italia. Affari e lavoro (classifica che comprende otto indicatori, che riportano informazioni sul mercato del lavoro (tasso di occupazione e di disoccupazione, distinti per sesso, sulla nati-mortalità aziendale, sull’importo dei protesti per abitante e sulla densità di startup e Pmi innovative): nelle Marche al primo posto c’è Pesaro e Urbino 823), poi Fermo (34), Macerata (49) e Ancona (59). Sul tasso di occupazione maschile dai 15 ai 64 anni Pesaro e Urbino è al 16esimo posto in Italia, Macerata al 37esimo, Ascoli al 54eimo e Fermo al 57esimo. Per l’occupazione femminile Macerata è 57esima e all’ultimo posto nelle Marche. Prima è Pesaro Urbino al 20esimo posto in Italia, Ancona è al 24esimo, Fermo al 43esimo posto e Ascoli al 51esimo. La provincia di Macerata è al 22esimo posto per imprese avviate ogni 100mila abitanti, Ascoli è all’11esimo posto, Fermo al 17esimo. Macerata è in Italia la provincia con il minor numero di imprese cessate ogni 100 attive. Bene la provincia di Macerata anche per quanto riguarda l’ambiente. 15esima in Italia. Fermo è 16esima, Ancona 26esima e Ascoli 36esima.

Per quanto riguarda il turismo, Macerata è al 13esimo posto in Italia per numero di agriturismi ogni 100mila abitanti, nelle Marche meglio solo Pesaro e Urbino che è al 12esimo posto. E’ invece, Macerata, solo al 61esimo posto per numero di alberghi. Nelle Marche va peggio solo Fermo (73) mentre al primo posto c’è Ascoli (21esima), poi Pesaro e Urbino (26), Ancona (36). Macerata è al secondo posto in Italia per numero di palestre ogni 100mila abitanti. Reddito e ricchezza: Ancona è al 34esimo posto in Italia, Pesaro e Urbino al 53esimo, Macerata al 58esimo, Ascoli al 62esimo e Fermo al 64esimo.

Sul sistema salute Macerata è al 59esimo posto in Italia. Nelle Marche al primo posto c’è Ascoli 825), poi Ancona (41). Molto più giù Pesaro e Urbino e negli ultimi posti Fermo (104esima in Italia su 107 province).

(Redazione Cm)